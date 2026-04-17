Юношеская сборная России выступит на турнире развития УЕФА

сегодня, 09:59

Юношеская сборная России, состоящая из игроков не старше 16 лет, примет участие в турнире развития УЕФА.

Соревнование пройдёт в Шымкенте с 25 по 30 апреля. Футболисты под руководством Валентина Гаввы сразятся с командами Азербайджана, Пакистана и Казахстана. Матчи пройдут на стадионе «Намыс», их покажут в прямом эфире.

Участники сыграют по круговой системе, один раз друг с другом. Согласно регламенту, каждый игрок должен будет отыграть в сумме не менее 90 минут.

Встреча Россия — Азербайджан состоится 25 апреля, её начало — в 13:30. Поединок с Пакистаном пройдёт 27 апреля (08:30), а с Казахстаном россияне сыграют 30-го числа (13:30).

Источник: rfs.ru Фото: Никита Попов, РФС
Владимир_Спартак
сегодня в 11:47, ред.
Лед тронулся "господа" европейцы... Удачи нашим пацанам в этом турнире...!
STVA 1
сегодня в 11:12
Этих долбоящеров такой турнир не волнует
VeniaminS
сегодня в 10:33
Удачной игры нашей команде !!!
CCCP1922
сегодня в 10:17
Посмотрим, чему их научили тренеры в изоляции...
cqknv4xpgeec
сегодня в 10:07
МАТЧ ТВ - ау, нужны трансляции.
j2u35gkfsd7q
сегодня в 10:00
ну хоть что то... удачи нашим парням....
