В «Арисе» заявили, что Кокорина любят не только русскоязычные болельщики

сегодня, 10:38

Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе сообщил, насколько важно нахождение в команде нападающего для российского контингента на Кипре и какую выгоду клуб получает от этого.

Безусловно, Саша — это большое имя, это фигура, которая всегда привлекает к себе очень много внимания, в том числе, среди болельщиков. И не только русскоязычные поклонники клуба его любят и знают. Присутствие игроков с такой карьерой, с таким статусом всегда действует позитивно на болельщиков. Это мы принимаем во внимание.

Кокорин в этом сезоне провёл за «Арис» 18 матчей во всех турнирах, в которых не отличился результативными действиями.