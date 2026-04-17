Кипр. Первый дивизион 2025/2026

В «Арисе» заявили, что Кокорина любят не только русскоязычные болельщики

сегодня, 10:38

Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе сообщил, насколько важно нахождение в команде нападающего Александра Кокорина для российского контингента на Кипре и какую выгоду клуб получает от этого.

Безусловно, Саша — это большое имя, это фигура, которая всегда привлекает к себе очень много внимания, в том числе, среди болельщиков. И не только русскоязычные поклонники клуба его любят и знают. Присутствие игроков с такой карьерой, с таким статусом всегда действует позитивно на болельщиков. Это мы принимаем во внимание.

Кокорин в этом сезоне провёл за «Арис» 18 матчей во всех турнирах, в которых не отличился результативными действиями.

Источник: bookmaker-ratings.ru Фото: Соцсети Александра Кокорина
Французский журналист о Сафонове: «Он уже отлично говорит по‑французски»
15 апреля
В «Реале Сосьедад» заявили о полной готовности Захаряна к играм
14 апреля
Тикнизян о взаимопонимании со Станковичем: «Дело в требованиях тренера»
08 апреля
Головин: «Очень рад забитому голу»
06 апреля
Тренер «Монако» считает, что Головин проводит хороший сезон
03 апреля
Россиянин отличился голом в американской лиге вскоре после выхода на замену
31 марта
Варвар7
сегодня в 12:33
"Безусловно Саша - большое имя" - Да, нет, всего вроде четыре буквы...)))
g66dh3x8bmyc
сегодня в 12:12
Если не забивает, то непонятно за что любят.
311
сегодня в 10:44
Особенно когда стулом ушатал чинушу, полюбили все
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:40
Любят, даже если не забивает. Как-то странно это всё...
Гость
