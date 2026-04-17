Мари-Луиза Эта высказалсь о назначении главным тренером «Униона»

Новый главный тренер «Униона» Мари-Луиза Эта выступила на пресс-конференции в преддверии матча чемпионата Германии с «Вольфсбургом».

Она стала первой женщиной-главным тренером в Бундеслиге.

О назначении

Здесь не над чем было раздумывать. В субботу вечером я была дома и как раз готовилась к матчу команды U19 и участвовала в предматчевом брифинге. Поэтому сначала я была удивлена, но также рада оказанному мне доверию, и затем всё пошло довольно быстро – нужно было сделать всё возможное, чтобы справиться с поставленной задачей и сразу же приступить к работе.

«Унион» — выдающийся клуб. Неважно, тренируешь ли ты команду U19, женскую команду или основную — это блестящий клуб, и я очень рада и благодарна за возможность работать здесь.

Положительный момент в том, что у меня уже была возможность познакомиться с командой — вернее, со многими игроками — и, прежде всего, со многими людьми из тренерского штаба. В течение последних нескольких недель мы регулярно общались и вели диалог, поэтому я уже знакома с ними.

Было приятно, когда во вторник состоялась наша первая встреча. Я почувствовала очень позитивную атмосферу, а также, что это очень открытая команда. И сейчас, конечно, основное внимание было уделено адаптации в течение первых нескольких тренировок… Конечно, нельзя всё перевернуть с ног на голову за три дня. Вместо этого мы немного подкорректируем некоторые вещи, а затем, к завтрашней заключительной тренировке, будем хорошо подготовлены.

Меня довольно часто спрашивали, отличается ли что-то в работе с женской командой. Нужно ли с ними разговаривать по-другому, или даже когда я тренировала более молодые команды в юношеской системе. Нет, всё дело в футболе, ты просто адаптируешь свой подход в зависимости от человека — и, конечно, всегда нужно развивать чутьё к личности. Что им может понадобиться прямо сейчас? Что для них хорошо? И, возможно, с одним или двумя из них тебе придётся дать немного свободы. В конечном итоге всё дело в доверии.

О резонансе, вызванном назначением женщины-тренера

Я прекрасно понимаю, что вся эта ситуация играет роль у общественности… Для меня это никогда не было чем-то особенным. Для меня всегда был футбол, важна работа с людьми и то, что мне больше всего нравится – а именно, добиваться как можно большего успеха, когда мы вместе, когда работаем в команде. И люди мне здесь доверяют. Я благодарна за это доверие. И я знаю, что это имеет социальное значение, посылает какой-то сигнал. Я это понимаю. Но сейчас самое важное — это то, что происходит здесь, то, что произошло за последние несколько дней: мы должны как можно лучше подготовиться к игре против «Вольфсбурга» в эти выходные.

Мне стало известно о ненавистнических комментариях. Но я также знаю, что было много и позитивных отзывов, и думаю, это прекрасно, и должно перевесить всё остальное… Но в принципе, меня это не беспокоит, потому что я также думаю, что это на самом деле говорит гораздо больше о тех, кто публикует подобные вещи в интернете.