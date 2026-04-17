Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнение

Личка готов возглавить клуб РПЛ

сегодня, 11:29

Агент бывшего главного тренера «Оренбурга» и московского «Динамо» Марцела Лички Анатолий Николаев рассказал, может ли чешский специалист вернуться к работе в России.

Последним клубом Лички был «Фатих Карагюмрюк» из Турции.

У Марцела всё хорошо, в ближайшее время он планирует вернуться к работе. Конечно, мы готовы рассмотреть предложения из России, но на данный момент нет интересного проекта, который мог бы заинтересовать Марцела. Он не закрывал дверь для России и с удовольствием вернётся в РПЛ, но пока ничего конкретного нет.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
lotsman
сегодня в 12:31
Личка готов, а готова ли РПЛ?)
Capral
сегодня в 12:16
Просто нет команды, которую мог бы заинтересовать пузатый чех, которого вышвырнули из Турции через 9 туров. Сам себя назвал ослом. Думаю, это справедливо...
7n3g32pdpn6e
сегодня в 12:12
Турки прижимистые, не то что в России.
матос
сегодня в 12:06
Сочи?
d8cx9wdyysd8
сегодня в 11:57
Хороший тренер, думаю предложения будут
Bad Listener
сегодня в 11:42, ред.
Интересные проекты? Это не про РПЛ точно.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 