Личка готов возглавить клуб РПЛ

Агент бывшего главного тренера «Оренбурга» и московского «Динамо» Марцела Лички Анатолий Николаев рассказал, может ли чешский специалист вернуться к работе в России.
Последним клубом Лички был «Фатих Карагюмрюк» из Турции.
У Марцела всё хорошо, в ближайшее время он планирует вернуться к работе. Конечно, мы готовы рассмотреть предложения из России, но на данный момент нет интересного проекта, который мог бы заинтересовать Марцела. Он не закрывал дверь для России и с удовольствием вернётся в РПЛ, но пока ничего конкретного нет.