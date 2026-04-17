Экс-гендиректор «Крыльев Советов» будет заниматься женским футболом

сегодня, 12:29

Исполнительным директором женской Суперлиги назначен Роберт Тер-Абрамян.

Также он стал заместителем директора департамента женского футбола РФС по профессиональному футболу. Специалист будет отвечать за развитие женских профессиональных соревнований — Суперлиги, Кубка России и Суперкубка, а также нового профессионального турнира — Первой лиги. Функционер уделит внимание росту аудитории, медийной и коммерческой привлекательности профессионального женского футбола.

С февраля по июнь 2025 года Тер-Абрамян был генеральным директором «Крыльев Советов».

e7y9hkybbkt4
сегодня в 12:50
Да вы никак с мужским не разберетесь.... вечно какие то финансовые проблемы...
Али Самаркандский
сегодня в 12:34
интересный специалист.А Женщины на этот пост не нашлось?
Гость
