Контракт россиянина Сорокина с китайским клубом будет действовать два года

Контракт защитника Егора Сорокина с китайской командой «Чэнду Жунчэн» рассчитан на два года.
Российский футболист перешёл в клуб минувшей зимой. В нынешнем сезоне он провёл шесть матчей в разных турнирах, забив один мяч.
Всё получилось достаточно быстро, дня три-четыре. Появился такой вариант, принял решение, после игры с «Арсеналом» (в Лиге чемпионов, когда футболист играл за «Кайрат» — прим. источника) полетел из Лондона в Казань, взял чемодан, затем вылетел в Москву и дальше в Чэнду. У меня контракт с китайским клубом рассчитан на два года.
Хочется максимально проявить себя с лучшей стороны, чтобы команда была на высоких местах, завоевала трофей. Также в азиатских еврокубках хочется выступить достойно. Сейчас рано делать выводы. Хотя в китайских СМИ считают нас одним из фаворитов, ведь и у некоторых клубов сняли очки перед началом сезона. Но турнир длинный, всё может поменяться, нужно шаг за шагом делать своё дело и двигаться к своей цели. Естественно, для меня это первый такой вызов с учётом того, что до этого играли в русскоговорящих клубах. Такой опыт, каждый день ценю, адаптируюсь к жизни тут, максимально открыт ко всему происходящему и ценю каждый момент. Можно сказать, что выход из зоны комфорта такой. Когда такое происходит, то получается рост, важно, чтобы это было с положительной точки зрения.
Сорокин ранее играл в казахстанском «Кайрате», в составе которого стал двукратным чемпионом страны и один раз обладателем суперкубка. Также вместе с клубом выступил на основном этапе Лиги чемпионов в текущем сезоне. До этого футболист играл за казахстанские «Елимай» и «Актобе», российские «Рубин», «Краснодар», «Нефтехимик», «Тосно» и «Руан».