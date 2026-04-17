Контракт россиянина Сорокина с китайским клубом будет действовать два года

Контракт защитника с китайской командой «Чэнду Жунчэн» рассчитан на два года.

Российский футболист перешёл в клуб минувшей зимой. В нынешнем сезоне он провёл шесть матчей в разных турнирах, забив один мяч.

Всё получилось достаточно быстро, дня три-четыре. Появился такой вариант, принял решение, после игры с «Арсеналом» (в Лиге чемпионов, когда футболист играл за «Кайрат» — прим. источника) полетел из Лондона в Казань, взял чемодан, затем вылетел в Москву и дальше в Чэнду. У меня контракт с китайским клубом рассчитан на два года.