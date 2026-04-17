ЭСК: Карасёв ошибся, удалив Педро в матче «Зенит» — «Краснодар»

сегодня, 13:42

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) вынесла решения по матчам 24-го тура РПЛ и встрече Кубка России.

Московское «Динамо» обратилось с просьбой проверить решение главного арбитра Ивана Абрасимова не показывать красную карточку защитнику «Краснодара» Валентину Пальцеву на 41-й минуте первого матча финала Пути РПЛ Кубка России за фол на полузащитнике Бителло.

Комиссия единогласно определила, что судья принял правильное решение, поскольку нарушение правил со стороны Пальцева не было лишением соперника явной возможности забить гол. Мяч двигался не в сторону ворот, находился в воздухе и нападающий его не контролировал. ВАР верно оценил момент, пригласив арбитра к монитору. После видеопросмотра Абросимов правильно изменил решение и показал жёлтую карточку футболисту «быков» за срыв перспективной атаки.

«Оренбург» направил обращение в связи с неудалением защитника «Рубина» Егора Тесленко на 44-й минуте в матче 24-го тура РПЛ (0:0).

Комиссия единогласно решила, что действие судьи Андрея Прокопова было правильным. Фол игрока казанской команды на вингере южноуральцев Хорди Томпсоне расценивается как безрассудный наступ, но без применения чрезмерной силы. Контакт открытой стопой не был высоким и происходил на боковую часть голеностопа.

Также «Оренбург» попросил рассмотреть эпизод, в котором не была показана красная карточка нападающему Мирлинду Даку на 53-й минуте.

Комиссия снова единогласным решением постановила, что судья действовал по правилам. Ответные действия Даку на провокацию защитника «Оренбурга» Алексея Татаева в единоборстве за позицию комиссия расценила как неспортивное поведение, однако не было применения чрезмерной силы или жестокости. Оба игрока вели себя неспортивно по отношению друг к другу, за что заслуженно им были вынесены предупреждения.

ЦСКА попросил проверить решение о назначении пенальти в пользу «Сочи» после видеопросмотра на 9-й минуте матча чемпионата России (0:1).

Единогласным образом комиссия посчитала, что здесь судья Сергей Цыганок допустил ошибку. Жоао Виктор наступил на ногу Вячеслава Литвинова. Но этот контакт не является наказуемым, поскольку не влиял на игровую ситуацию, в которой в мяч сыграл другой игрок «армейцев» – Данила Козлов.

VAR ошибочно вмешался, а арбитр назначил поступил неправильно, назначив одиннадцатиметровый после видеопросмотра.

«Зенит» и контрольно-дисциплинарный комитет обратились в связи с удалением вингера после видеопросмотра в игре с «Краснодаром» на 75-й минуте (1:1).