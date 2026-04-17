ГлавнаяНовостиБлаготворительностьАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Ибрагимов из МЮ выставил на аукцион футболку Роналду для помощи Дагестану

сегодня, 13:57

Нападающий молодёжной команды «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов присоединился к помощи пострадавшим от наводнения жителям Дагестана.

Уроженец региона выставил на аукцион футболку с автографом Криштиану Роналду. Об этом он сообщил в соцсетях.

Источник: Телеграм-канал МАТЧ ТВ Фото: Соцсети Амира Ибрагимова
«Оренбург» оказал помощь пострадавшим от паводков в Дагестане
14 апреля
Газизов о ситуации в Дагестане: «Непростая обстановка, но всё улучшается»
12 апреля
ОфициальноЦСКА направит 50% билетной выручки матча с «Сочи» на поддержку Дагестану
09 апреля
Официально«Черноморец» поможет детям, пострадавшим в Новороссийске
09 апреля
РФС организует акцию в поддержку пострадавших от наводнения в Дагестане
08 апреля
Махачкалинское «Динамо» перечислило деньги пострадавшим от наводнения
07 апреля
Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ w4cf35dehunm (раскрыть)
сегодня в 15:25
Так у него ЗП мизерная, он в академии еще.
На футболке португальца гораздо больше заработает.
Agamaga005
сегодня в 14:17
Когда свои футболки продавать начнёт?
w4cf35dehunm
сегодня в 14:16
Не так уж и много он поможет...
Вот если процентов 20 от зарплаты перечислил....
пират Елизаветы
сегодня в 14:04
если эта футболка Роналду с автографом, то его цена как минимум 10.000 дол.
в 2022 после скандального ухода на аукционе продали футболку Роналду его последнем матче против Астон Виллы за 50.000 долл
Гость
