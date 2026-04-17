В Аргентине будут наказывать игроков, наступающих двумя ногами на мяч

сегодня, 14:39

Руководящий судейский орган аргентинского футбола проинструктировал арбитров о нововведении, связанном с поведением футболистов.

Речь идёт о явлении, при котором игрок встаёт обеими ногами на мяч с целью провоцирования команды соперника. Как отмечается в официальном документе, такое поведение, помимо риска травмы, негативно сказывается на игре. Оно теперь будет расцениваться как неуважение к игре, как это предусмотрено регламентом.

При выявлении такого неспортивного поведения судьи должны назначить непрямой свободный удар в пользу команды соперника в месте нарушения и вынести игроку, совершившему нарушение, предупреждение в виде жёлтой карточки.

Все комментарии
lotsman
сегодня в 15:22
Не надо превращать футбол в цирк.
Варвар7
сегодня в 14:56
"Ты меня уважаешь?" - значит на мяч не встанешь...)))
pwd859ds4vyd
сегодня в 14:54
Таких гопников надо учить
Гость
