Слот допустил, что Салаха в «Ливерпуле» может заменить игрок другого типа

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о трансферной стратегии клуба предстоящим летом.
После окончания сезона команду покинут нападающий Мохамед Салах и защитник Эндрю Робертсон.
Прошлым летом мы совершили довольно много приобретений, поэтому и провели такую масштабную трансферную кампанию. За четыре трансферных окна, которые я сейчас провожу здесь, мы потратили в общей сложности 150 миллионов фунтов стерлингов, и это говорит о том, каким клубом являемся. Мы знаем, что Роббо и Мо уйдут, а это значит, что нам нужно заменить двух игроков, но также понимаем, что Костас Цимикас возвращается [из аренды в «Роме»].
Поэтому первая задача — посмотреть, как будем действовать в ситуации с Мо, хотим ли мы заменить его похожим игроком или решим действовать иначе. Что касается остальных, я не думаю, что на данный момент есть шанс на уход других игроков.
Конечно, существует ситуация с контрактом [Ибраимы Конате]. Я не думаю цифрами. Я думаю категориями. Мы уже знаем, что некоторые игроки уйдут. Посмотрим, что произойдёт летом. Мы — клуб, который активно занимается трансферами, поэтому давайте сначала посмотрим, что на самом деле произойдёт летом, тогда лучше поймём, кого привлекать. Возможно, не будет такой большой необходимости в активных трансферах, если нам не нужно будет приобретать много игроков.
Медленные? Ну, это сомнительно, потому что, если вспомнить, в каком энергозатратном режиме и на каких скоростях играл Байер, то скорее наоборот. Но Вирцу, как распасовщику, и не обязательно быстро двигаться, ему надо быстро соображать. В Байере был очень простой футбол- интенсивный и прессингующий. И еще одна ошибка Ливерпуля- это приглашение Фримпонга. Это типичный бегунок без мозгов, бегающий по краю, не понимающий своей задачи...
Что касается финала ЛЧ против Аталанты, то там всё просто: мудрый Гаспер закрыл любимые фланги Алонсо, перекрыл кислород Вирцу и победил. Чисто тренерская победа и чисто тренерское поражение. Возможно, если Слота сменит Алонсо, возможно, и Вирц, и Фримпонг заиграют как в Байере. Это исключать нельзя.
Мне показалось что игроки Байера медленные (по финальному матчу ЛЕ с Аталантой)
Собослаи быстрый и нужно было брать похожего игрока
И вообще по мне голландские тренеры слабые (кроме Хиддинка) поэтому они не выиграли до сих пор ЧМ
