Слот допустил, что Салаха в «Ливерпуле» может заменить игрок другого типа

Главный тренер «Ливерпуля» высказался о трансферной стратегии клуба предстоящим летом.

После окончания сезона команду покинут нападающий и защитник Эндрю Робертсон.

Прошлым летом мы совершили довольно много приобретений, поэтому и провели такую ​​масштабную трансферную кампанию. За четыре трансферных окна, которые я сейчас провожу здесь, мы потратили в общей сложности 150 миллионов фунтов стерлингов, и это говорит о том, каким клубом являемся. Мы знаем, что Роббо и Мо уйдут, а это значит, что нам нужно заменить двух игроков, но также понимаем, что Костас Цимикас возвращается [из аренды в «Роме»].

Поэтому первая задача — посмотреть, как будем действовать в ситуации с Мо, хотим ли мы заменить его похожим игроком или решим действовать иначе. Что касается остальных, я не думаю, что на данный момент есть шанс на уход других игроков.

Конечно, существует ситуация с контрактом [Ибраимы Конате]. Я не думаю цифрами. Я думаю категориями. Мы уже знаем, что некоторые игроки уйдут. Посмотрим, что произойдёт летом. Мы — клуб, который активно занимается трансферами, поэтому давайте сначала посмотрим, что на самом деле произойдёт летом, тогда лучше поймём, кого привлекать. Возможно, не будет такой большой необходимости в активных трансферах, если нам не нужно будет приобретать много игроков.