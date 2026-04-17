Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтратегия и тактикаАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Слот допустил, что Салаха в «Ливерпуле» может заменить игрок другого типа

сегодня, 15:27

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о трансферной стратегии клуба предстоящим летом.

После окончания сезона команду покинут нападающий Мохамед Салах и защитник Эндрю Робертсон.

Прошлым летом мы совершили довольно много приобретений, поэтому и провели такую ​​масштабную трансферную кампанию. За четыре трансферных окна, которые я сейчас провожу здесь, мы потратили в общей сложности 150 миллионов фунтов стерлингов, и это говорит о том, каким клубом являемся. Мы знаем, что Роббо и Мо уйдут, а это значит, что нам нужно заменить двух игроков, но также понимаем, что Костас Цимикас возвращается [из аренды в «Роме»].

Поэтому первая задача — посмотреть, как будем действовать в ситуации с Мо, хотим ли мы заменить его похожим игроком или решим действовать иначе. Что касается остальных, я не думаю, что на данный момент есть шанс на уход других игроков.

Конечно, существует ситуация с контрактом [Ибраимы Конате]. Я не думаю цифрами. Я думаю категориями. Мы уже знаем, что некоторые игроки уйдут. Посмотрим, что произойдёт летом. Мы — клуб, который активно занимается трансферами, поэтому давайте сначала посмотрим, что на самом деле произойдёт летом, тогда лучше поймём, кого привлекать. Возможно, не будет такой большой необходимости в активных трансферах, если нам не нужно будет приобретать много игроков.

Подписывайся в ВК
Все комментарии
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
сегодня в 18:37
Рад видеть Вас, Рафа!!!
Медленные? Ну, это сомнительно, потому что, если вспомнить, в каком энергозатратном режиме и на каких скоростях играл Байер, то скорее наоборот. Но Вирцу, как распасовщику, и не обязательно быстро двигаться, ему надо быстро соображать. В Байере был очень простой футбол- интенсивный и прессингующий. И еще одна ошибка Ливерпуля- это приглашение Фримпонга. Это типичный бегунок без мозгов, бегающий по краю, не понимающий своей задачи...

Что касается финала ЛЧ против Аталанты, то там всё просто: мудрый Гаспер закрыл любимые фланги Алонсо, перекрыл кислород Вирцу и победил. Чисто тренерская победа и чисто тренерское поражение. Возможно, если Слота сменит Алонсо, возможно, и Вирц, и Фримпонг заиграют как в Байере. Это исключать нельзя.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:18, ред.
Здравствуйте Виктор
Мне показалось что игроки Байера медленные (по финальному матчу ЛЕ с Аталантой)
Собослаи быстрый и нужно было брать похожего игрока
И вообще по мне голландские тренеры слабые (кроме Хиддинка) поэтому они не выиграли до сих пор ЧМ
Capral
Capral
сегодня в 16:11
На мой взгляд, недопустимой глупостью было заплатить 140млн., за Вирца, который, фактически, так и не раскрылся... Если Бавария претендовала на него, то это понять можно- он немец, знает немецкий футбол, его особенности, знает язык и тп. Ливерпуль, практически играет без распасовщика, в центре поля нет стержневого игрока. Кроме Собослаи, не видно игрока, способного держать центр и опорную зону. Естественно, и он начал ошибаться. А кроме всего, атака Ливера не выглядит впечатляющей, включая и Салаха, который старается, открывается, но продуктивности немного. 140млн за Вирца, можно было с большим умом потратить, хотя, у меня не было сомнений, что Вирц быстро впишется в игру команды. Думаю, можно было и за меньшие деньги найти думающего игрока в центр поля, тем более, я никогда не испытывал большого восторга от Вирца, и даже не представляю, как он будет играть на ЧМ, ведь выглядит он сейчас, неубедительно..................................
lazzioll
lazzioll
сегодня в 15:58
и так полсезона он с замен выходит - все там уже придумано
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 