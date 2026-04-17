Ассоциация футбола Аргентины отреагировала на иск промоутера

В Ассоциации футбола Аргентины (AFA) прокомментировали иск промоутерской компании VID к организации и нападающему Лионелю Месси.
VID ранее обвинила AFA и футболиста в нарушении контракта, утверждая, что было потрачено более 7 миллионов долларов на организацию товарищеских матчей национальной сборной с Венесуэлой и Пуэрто-Рико в октябре. Сообщалось, что Месси был обязан сыграть не менее 30 минут в каждой игре, однако, по словам компании, форвард решил пропустить первую встречу, вместо этого наблюдая за ней из VIP-ложи.
Игрок принял участие во втором поединке, отыграв его полностью, но организатор говорит, что мероприятие также обернулось катастрофой, поскольку матч пришлось перенести из Чикаго в Форт-Лодердейл из-за гражданских беспорядков в Иллинойсе.
Представитель AFA в ответ на иск сказал следующее:
AFA осведомлена об иске, поданном VID Music Group и её руководителем Хавьером Фернандесом. AFA полностью выполнила все свои обязательства по соответствующим соглашениям, включая предоставление сборной Аргентины для обоих матчей в октябре 2025 года.
Контракты, платёжные ведомости и сопутствующая переписка рассказывают всю историю, и AFA готова представить их в соответствующем суде. AFA будет активно защищаться в этом деле и добиваться взыскания миллионов долларов, причитающихся ей от тех самых сторон, которые подали этот иск.