Ренар покинул пост тренера сборной Саудовской Аравии

Француз Эрве Ренар больше не возглавляет сборную Саудовской Аравии, сообщает RMC Sport. Решение, по данным источника, лично принял президент Саудовской федерации футбола Яссер аль-Мисеаль.
Ренар уже работал со сборной Саудовской Аравии в 2019–2023 годах и вернулся в команду в 2024-м. Под его руководством саудовцы обыграли Аргентину на чемпионате мира в Катаре, но не вышли из группы.
На ЧМ-2026 Саудовская Аравия должна сыграть в группе с Испанией, Уругваем и Кабо-Верде. Ренару 57 лет, ранее он также тренировал Марокко, Кот-д’Ивуар, Анголу и Замбию, выигрывал Кубок африканских наций с Кот-д’Ивуаром и Замбией.