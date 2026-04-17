Ренар покинул пост тренера сборной Саудовской Аравии

сегодня, 17:01

Француз больше не возглавляет сборную Саудовской Аравии, сообщает RMC Sport. Решение, по данным источника, лично принял президент Саудовской федерации футбола Яссер аль-Мисеаль.

Ренар уже работал со сборной Саудовской Аравии в 2019–2023 годах и вернулся в команду в 2024-м. Под его руководством саудовцы обыграли Аргентину на чемпионате мира в Катаре, но не вышли из группы.