Ренар покинул пост тренера сборной Саудовской Аравии

сегодня, 17:01

Француз Эрве Ренар больше не возглавляет сборную Саудовской Аравии, сообщает RMC Sport. Решение, по данным источника, лично принял президент Саудовской федерации футбола Яссер аль-Мисеаль.

Ренар уже работал со сборной Саудовской Аравии в 2019–2023 годах и вернулся в команду в 2024-м. Под его руководством саудовцы обыграли Аргентину на чемпионате мира в Катаре, но не вышли из группы.

На ЧМ-2026 Саудовская Аравия должна сыграть в группе с Испанией, Уругваем и Кабо-Верде. Ренару 57 лет, ранее он также тренировал Марокко, Кот-д’Ивуар, Анголу и Замбию, выигрывал Кубок африканских наций с Кот-д’Ивуаром и Замбией.

ОфициальноЭкс-гендиректор «Крыльев Советов» будет заниматься женским футболом
Сегодня, 12:29
Накамура присоединится к тренерскому штабу сборной Японии на ЧМ-2026
Вчера, 20:47
ОфициальноГлавный тренер «Амкала» из Медиалиги вошёл в штаб «Крыльев Советов»
14 апреля
ОфициальноМаскерано покинул пост главного тренера «Интер Майами», где играет Месси
14 апреля
Директор «Униона» назвал постыдным сексизм в адрес женщины-тренера
14 апреля
Официально«Борнмут» подтвердил уход главного тренера летом
14 апреля
