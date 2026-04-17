«Зенит» оштрафован на 300 тысяч рублей за бросок болельщиками бутылки

сегодня, 18:26

Петербургский «Зенит» оштрафован на 300 тыс. рублей за бросание болельщиками бутылок на поле после полуфинального матча «пути регионов» Кубка России против московского «Спартака». Об этом сообщила пресс-служба РФС .

«Зенит» уступил «Спартаку» по пенальти 6:7 (основное время — 0:0). После игры активные фанаты петербуржцев бросали бутылки в сторону игроков красно-белых.

Кроме того, «Зенит» оштрафован на 80 тыс. рублей за использование пиротехники болельщиками. «Спартак» получил штрафы в 30 тыс. рублей за пиротехнику и 100 тыс. рублей за скандирование нецензурных выражений.