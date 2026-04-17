«Зенит» оштрафован на 300 тысяч рублей за бросок болельщиками бутылки

сегодня, 18:26
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Петербургский «Зенит» оштрафован на 300 тыс. рублей за бросание болельщиками бутылок на поле после полуфинального матча «пути регионов» Кубка России против московского «Спартака». Об этом сообщила пресс-служба РФС.

«Зенит» уступил «Спартаку» по пенальти 6:7 (основное время — 0:0). После игры активные фанаты петербуржцев бросали бутылки в сторону игроков красно-белых.

Кроме того, «Зенит» оштрафован на 80 тыс. рублей за использование пиротехники болельщиками. «Спартак» получил штрафы в 30 тыс. рублей за пиротехнику и 100 тыс. рублей за скандирование нецензурных выражений.

Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 21:12
Пол ляма, как с куста...Кто-то получит незапланированные "премии"
сегодня в 21:10
380-130 победа Зенита
сегодня в 20:18
После каждого тура или этапа кубка РФС косит денежку. За хамство болельщиков с паспортами в том числе...
сегодня в 20:06
Позор полнейший. И не просто бросание на поле, а попадание в голову игроку "Спартака".
сегодня в 19:35
Зобнину наверное стоит и за это извиниться
