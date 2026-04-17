«Манчестер Юнайтед» намерен продать Онану

сегодня, 19:58

«Манчестер Юнайтед» не намерен включать вратаря обратно в заявку на следующий сезон, несмотря на желание камерунца побороться за место в основе.

Онана, выступающий в этом сезоне на правах аренды в турецком «Трабзонспоре», намерен вернуться в клуб летом и доказать свою полезность новому тренеру.

Однако позиция клуба остаётся неизменной: руководство активно ищет варианты для трансфера камерунца в летнее трансферное окно.