Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Манчестер Юнайтед» намерен продать Онану

сегодня, 19:58

«Манчестер Юнайтед» не намерен включать вратаря Андре Онану обратно в заявку на следующий сезон, несмотря на желание камерунца побороться за место в основе.

Онана, выступающий в этом сезоне на правах аренды в турецком «Трабзонспоре», намерен вернуться в клуб летом и доказать свою полезность новому тренеру.

Однако позиция клуба остаётся неизменной: руководство активно ищет варианты для трансфера камерунца в летнее трансферное окно.

Подписывайся в ВК
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 20:55
самое тупое приобретение МЮ.
повесит его на шею Тен Хага и выбросит с скалы))
помню, как при Амориме Онана еще нагло требовал повышения зарплаты.
однозначно, что в МЮ кто то нормально так на откатах с трансферов сидит.
по другому никак не объяснимы эти горе-трансферы.
немного освежим память, каким был стиль МЮ при Тен Хаге))
у МЮ был защитник не умеющий бегать.
МЮ подумал, что нужно к нему в пару поставил недомерка неумеющего играть вверху.
затем МЮ подумал, что совсем хорошо в ворота поставит вратаря плеймейкера из Интера.
и за всем присмотрит истеричка-капитан.
таких много трансферов за оверпайс набрали ребят с явными уязвимостями за которыми очереди реальной не было.
но кто то из клуба нагрел руки.
п.с.
Харри Магуэйр сейчас как выяснилось - ментальный монстр при тр.Кэррика))) настоящий лидер, не смотря на все привозы
(Харримагвая ю дэфенс из террифаен)
да, Магуэйр хороший защитник для низкого блока.
все таки защитники без слабых мест на рынке в принципе нет.
Реал знает и потому держит при себе Рюдигер + Алаба с Милитао )))
AleS
AleS
сегодня в 20:08
Миллионов за 10 можно было бы его выкупить у МЮ. Вратарь он хороший.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 