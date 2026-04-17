Сборная России U-16 сыграет на турнире развития УЕФА с флагом и гимном

Юношеская сборная России U-16 примет участие в турнире развития УЕФА в Шымкенте (Казахстан) с 25 по 30 апреля, выступая под национальным флагом и гимном.

Команда сыграет со сверстниками из Пакистана, Казахстана и Азербайджана.