«Ростов» дома уступил «Сочи»

1776450199

сегодня, 21:23

В матче 25-го тура РПЛ «Ростов» дома проиграл «Сочи» со счетом 0:1.

Единственный гол забил Кирилл Заика на 89-й минуте.

«Сочи» набрал 15 очков и продолжает идти последним, отставая от «Оренбурга» (15-е место) на 5 очков. «Ростов» с 26 очками находится на 10-м месте.