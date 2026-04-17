«Ростов» дома уступил «Сочи»

сегодня, 21:23
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

В матче 25-го тура РПЛ «Ростов» дома проиграл «Сочи» со счетом 0:1.

Единственный гол забил Кирилл Заика на 89-й минуте.

«Сочи» набрал 15 очков и продолжает идти последним, отставая от «Оренбурга» (15-е место) на 5 очков. «Ростов» с 26 очками находится на 10-м месте.

Источник: soccer.ru
Bad Listener
сегодня в 23:35, ред.
Интересно что в Лукойле думают об этом результате в свете прошлой игры Ростова. Или серия пенальти с Зенитом затмила их взор.
Capral
сегодня в 23:24
Владимир_Спартак
сегодня в 23:05
Толя ты повнимательной почитай я о ростове писал...))
shur
сегодня в 23:03, ред.
Capral
сегодня в 22:57
Capral
сегодня в 22:54
Всё очевидно, Осинькин никогда не был пожарником, он Великий изобретатель, у которого даже Сергеев феерил на поле, если ему найти правильную позицию. Но Осинькин принял убитую команду, которую надо было срочно реанимировать, а для этого надо умение и время. Но постепенно, шаг за шагом, Осинькин выстраивал команду под своё видение и она стала обретать нужные очертания. Другое дело, что поздно, Сочи встрепенулись, время потеряно...
Фил Кио
Фил Кио ответ 9b5shttyjt65 (раскрыть)
сегодня в 22:54
Скорей, не что-то, а кого-то. Как в народе говорят: Карпухи нет, а тень осталась.
shur
сегодня в 22:53, ред.
Capral
сегодня в 22:46
просто Tomson
сегодня в 22:43
нет, все равно, Сочи - в пердив!!!
shur
сегодня в 22:41
Capral
сегодня в 22:32
shur
сегодня в 22:16
Capral
сегодня в 22:11
shur
сегодня в 22:09
Capral
сегодня в 22:06
shur
сегодня в 22:03
,..Поставил Друже на Ростов!
Ведь тоже их Карпуха обучал,
Блин, гол забил Заика.....!!!
Я Витя,заикаться снова стал!!! =))
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 22:02
Ошибаешься, Вова. В следующий туре они дернут КС и разрыв сократится. Сочи это гроза середняков на сегодня
KSY16
сегодня в 22:02
Ростов обо76ся. Как то так.
particular
сегодня в 21:56
У Ростова свои трудности, у Сочи свои... Результат не снизил остроту проблем не у тех, не у других...
Alex_67
сегодня в 21:56
А ведь Сочи так может и выскочить из ямы, которая теперь представляется не такой уж и глубокой. Терять команде Осинькина особенно нечего. Да и календарь у них не самый тяжёлый — если я никого не пропустил, то в оставшихся играх только Зенит из первой шестёрки. Желаю Сочи на финише показать хороший футбол, поймать немного удачи и не попасть под каток судейского произвола!!!
Capral
сегодня в 21:51
Тяжелый для восприятия матч- силовой и мало продуманный с обеих сторон. Особенно плохой 1-й тайм. От Ростова, как обычно, еще со времен Карпина много навесов, длинных передач, максимально упрощенный футбол и силовой. Сочи чуть поумнее играли, с большей выдумкой. Гол пришел после банального навеса и позиционной ошибки обороны ростовчан. Мне показалось, что Сочи лучше готовы физически, лучше выбегали в контры, а Ростов тяжеловато выглядел. Невероятно конечно, но когда судьба команды фактически предрешена, она заиграла... Давно не видел любимой фланговой игры Осинькина, и тем более странно, что гол пришел, именно с фланга. Я болел за Ростов, но сейчас поздравлю Сочи. На мой взгляд, при, вобщем-то равной игре, чуть больше повезло гостям, которые в отдельных эпизодах играли тоньше соперника, с большим креативом...
Kosmos58
сегодня в 21:49
Да, уж ...
9b5shttyjt65
сегодня в 21:43
Ростов просто посыпался.... нужно что то срочно менять....
derrik2000
сегодня в 21:36, ред.
В очередной раз поражаюсь недалёкости "Шпециалистов" на Матч-Премьер.
В перерыве один такой ЧРЕВОВЕЩАЛ, что, мол, после перерыва будет такая же игра, и оборона Сочи в конце корнцов развалится.
Ага-ага.
Ему бы ставки на матчи делать! )))
Но по всей видимости и тренерский штаб Ростова, и его игроки думали так же.
За что, собственно, поплатились.
Такой контраст между 1-м и 2-м таймом в действиях игроков Ростова - это нечто!
Проиграли справедливо.
По игре, как говорил Е. Копелян за кадром фильма "17 мгновений весны", запоминается последняя фраза.
А последним сказали игроки Сочи.

P.S. Даже стало интересно: выйдет в стыки Сочи или нет?
Владимир_Спартак
сегодня в 21:33
Бенефис у ростова был в предыдущем туре , где все физические и эмоциональные силы отдали...теперь три тура не будут наберать очков...восстанавливаться будут...)
Locomotive Breath
сегодня в 21:30
Уже становится интересно. Я про Сочи. Видимо дошло, что "потеряно всё, кроме чести"(с).
Варвар7
сегодня в 21:29
"Курочка по зёрнышку" - "Сочи по три очёчка" . Так глядишь и до переходных "наклюёт" ... )
Сочи с победой!
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 21:28
Заголовок надо исправить. Точнее будет. Сочи дернул второго подряд середняка. Играли очень прилично. Молодцы. Играть в футбол надо в любой ситуации. В следующем туре Сочи дернет на своем поле КС и разрыв станет минимальным. Интрига?
Тот самый чувак
сегодня в 21:26
А Ростов идёт в пердив.
