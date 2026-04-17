«Комо» уступил «Сассуоло» в матче Серии А

сегодня, 21:27

В игре 33-го тура Серии А «Сассуоло» победил «Комо» со счетом 2:1.

Кристиан Вольпато вывел хозяев вперед на 42-й минуте. Мбала Н'Дзола удвоил преимущество на 44-й минуте. «Комо» отыграл один мяч на 45+2-й минуте, когда отличился Нико Пас.

«Сассуоло» набрал 45 очков и вышел на 9-е место. «Комо» остался 5-м с 58 очками.