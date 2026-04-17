«Комо» уступил «Сассуоло» в матче Серии А

сегодня, 21:27
СассуолоЛоготип футбольный клуб Сассуоло2 : 1Логотип футбольный клуб КомоКомоМатч завершен

В игре 33-го тура Серии А «Сассуоло» победил «Комо» со счетом 2:1.

Кристиан Вольпато вывел хозяев вперед на 42-й минуте. Мбала Н'Дзола удвоил преимущество на 44-й минуте. «Комо» отыграл один мяч на 45+2-й минуте, когда отличился Нико Пас.

«Сассуоло» набрал 45 очков и вышел на 9-е место. «Комо» остался 5-м с 58 очками.

«Ростов» дома уступил «Сочи»
Сегодня, 21:23
Определились полуфинальные пары Лиги конференций
Сегодня, 00:12
«Брага» вышла в полуфинал Лиги Европы, одержав волевую победу над «Бетисом»
Сегодня, 00:01
«Ноттингем Форест» прошёл «Порту» в 1/4 финала Лиги Европы
Вчера, 23:58
«Астон Вилла» вышла в полуфинал Лиги Европы, разгромив «Болонью»
Вчера, 23:52
«Аль-Садд» вылетел из азиатской ЛЧ из-за промаха Клаудиньо
Вчера, 23:06
z2pb9tqjq8js
z2pb9tqjq8js
сегодня в 22:34
Комо неожиданно оступились именно в тот момент как подобрались к первой пятерке
lazzioll
lazzioll
сегодня в 22:19
Сассуоло играл очень круто, чего я в принципе и ждал от них дома. быстро, компактно и четко, агрессивно. Комо пытался играть как всегда, но кроме гола Паса красивого с головы в девятку с метров 15 ничего и не запомнил.

Футболисты Комо по ходу сезона сами себя превзошли и видимо удивились этому и истратили все силы ближе к концу сезона. задача тренера - зарядить их на пять оставшихся игр. иначе если они посыпятся- то будут на уровне прошлого года. ну и стоило оно того
3kp5gpyjfmg8
3kp5gpyjfmg8
сегодня в 21:39
Не ожидал от Комо такой исход.... должны были как минимум ничейку сгонять...
