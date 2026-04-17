Палмер опроверг слухи об уходе из «Челси»

сегодня, 22:38

Полузащитник «Челси» Коул Палмер заявил, что не планирует менять клуб, несмотря на слухи в СМИ о его желании вернуться в Манчестер.

«Манчестер — мой дом, вся семья там, но я не скучаю по нему. Когда возвращаюсь туда, думаю, что там всё равно ничего нет для меня», — рассказал Палмер в интервью The Guardian.

«У меня нет планов менять клуб. Когда я вижу такие слухи, мне просто смешно», — добавил он.

«Ливерпуль» может заменить МакАллистера с помощью Уортона
Сегодня, 22:15
«Манчестер Юнайтед» намерен продать Онану
Сегодня, 19:58
Пас заявил, что не контактировал с «Интером»
Сегодня, 14:54
Слухи«Манчестер Юнайтед» рассматривает трансфер полузащитника «Бенфики»
Вчера, 16:26
Слухи«Интер» проявляет интерес к хавбеку «Комо» Нико Пасу
Вчера, 15:44
СлухиЗащитник «Борнмута» Сенеси может заменить ван Дейка в «Ливерпуле»
Вчера, 14:15
Все комментарии
пират Елизаветы
сегодня в 22:58
что то много разговоров и слухов что игроки Челси хотят уйти.
это сигнал боссам , что тренерская чехарда неразумна.
Палмер конечно, останется в Лондоне.
shur
сегодня в 22:49, ред.
....Коль Палмер не гордишься городом своим,
Места родные больше не тревожат!
Так оставайся там дружок,
Где безусловно любят,превозносят!
CCCP1922
сегодня в 22:44
У него контракт с Челси до 2033 года...
