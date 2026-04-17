«Интер» разгромил «Кальяри» в матче Серии А

В матче 33-го тура чемпионата Италии «Интер» дома победил «Кальяри» со счетом 3:0.
Маркус Тюрам забил первый гол на 52-й минуте, на 56-й Николо Барелла удвоил преимущество миланцев. Третий гол провел Петр Зелиньски на 90+2-й минуте.
«Интер» лидирует, имея 78 очков, и опережает ближайшего преследователя на 12 очков. «Кальяри» с 33 очками идет 16-м.
Федю гц с очередной голевой. Петю с поляцким рекордом в Серии А, круто положил.
Чутка осталось, хотя хочется надеяться на 2 трофея в этом сезоне.
