«Интер» разгромил «Кальяри» в матче Серии А

вчера, 23:42
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)3 : 0Логотип футбольный клуб КальяриКальяриМатч завершен

В матче 33-го тура чемпионата Италии «Интер» дома победил «Кальяри» со счетом 3:0.

Маркус Тюрам забил первый гол на 52-й минуте, на 56-й Николо Барелла удвоил преимущество миланцев. Третий гол провел Петр Зелиньски на 90+2-й минуте.

«Интер» лидирует, имея 78 очков, и опережает ближайшего преследователя на 12 очков. «Кальяри» с 33 очками идет 16-м.

Источник: soccer.ru
lazzioll
lazzioll
сегодня в 00:23, ред.
Лацио завтра в принципе может помочь Интеру почти стать чемпионом. отрыв может остаться 12 и пять туров. почему то есть надежда на хорошую игру от любимой команды. но и сами если надо смогут))
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:57
Судя по всему, Интеру в мае можно начинать готовиться к следующему сезону. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из преследователей догнал лидера.
Un_De
Un_De
вчера в 23:44
Хорошо! Хорошечно!
Федю гц с очередной голевой. Петю с поляцким рекордом в Серии А, круто положил.
Чутка осталось, хотя хочется надеяться на 2 трофея в этом сезоне.
Гость
