Гвардиола о матче с «Арсеналом»: «Если мы проиграем, всё будет кончено»

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался перед матчем с «Арсеналом» в 33-м туре АПЛ .

После 32 сыгранных поединков лондонский клуб с 70 очками лидирует в чемпионате Англии. МС идёт вторым, отставая от них на шесть баллов, при этом имея игру в запасе.

Если мы проиграем, всё будет кончено. Они очень сильны во всех аспектах. Единоборства, физическая борьба — если позволить им спокойно играть, не проявляя агрессии, они хорошо будут строить атаки. [Давид] Райя — невероятный игрок. Нет необходимости говорить о стандартных положениях. Вот почему они такие, какие есть. Они лидируют в Премьер-лиге весь сезон, и поэтому я горжусь тем, что нахожусь там и бросаю им вызов.

У нас ужасный календарь: выездные матчи с «Эвертоном» и «Борнмутом», а последний матч дома с «Астон Виллой». Домашние матчи с «Бернли», «Кристал Пэлас» и «Брентфордом». «Кристал Пэлас» и «Астон Вилла» в еврокубках, так что ещё много дел предстоит сделать.

Если мы будем играть так же, как в течение 95 минут [на «Уэмбли»], а они будут делать то же самое, тогда победим. Но футбол непредсказуем. Я немного знаю Микеля: они что-то изменят, и нам нужно быть к этому готовыми.