Гвардиола о матче с «Арсеналом»: «Если мы проиграем, всё будет кончено»

сегодня, 08:46
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналЗавтра в 18:30 Не начался

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался перед матчем с «Арсеналом» в 33-м туре АПЛ.

После 32 сыгранных поединков лондонский клуб с 70 очками лидирует в чемпионате Англии. МС идёт вторым, отставая от них на шесть баллов, при этом имея игру в запасе.

Если мы проиграем, всё будет кончено. Они очень сильны во всех аспектах. Единоборства, физическая борьба — если позволить им спокойно играть, не проявляя агрессии, они хорошо будут строить атаки. [Давид] Райя — невероятный игрок. Нет необходимости говорить о стандартных положениях. Вот почему они такие, какие есть. Они лидируют в Премьер-лиге весь сезон, и поэтому я горжусь тем, что нахожусь там и бросаю им вызов.

У нас ужасный календарь: выездные матчи с «Эвертоном» и «Борнмутом», а последний матч дома с «Астон Виллой». Домашние матчи с «Бернли», «Кристал Пэлас» и «Брентфордом». «Кристал Пэлас» и «Астон Вилла» в еврокубках, так что ещё много дел предстоит сделать.

Если мы будем играть так же, как в течение 95 минут [на «Уэмбли»], а они будут делать то же самое, тогда победим. Но футбол непредсказуем. Я немного знаю Микеля: они что-то изменят, и нам нужно быть к этому готовыми.

Все новости
Первая игра ЦСКА после провала, испытание чемпиона. Следим за сюжетами 25-го тура РПЛ
Вчера, 10:15Максим Тарасов в блоге Магический шарКомментарии7
«Реал» попрощается с Лигой чемпионов. Олисе и Диас растопчут фланги мадридцев
15 апреляЕвгений Петров в блоге СтолкновенияКомментарии13
Слот в тупике. На «Энфилде» ждут камбэка, Салах в бешенстве, а на горизонте – топ-назначение
14 апреляМаксим Тарасов в блоге СтолкновенияКомментарии6
«Нам не нужно чудо». «Барселона» дерзко настраивается на камбэк против «Атлетико»
13 апреляRoman Novikov в блоге СтолкновенияКомментарии9
Чемпионский матч в РПЛ. «Зенит» против «Краснодара» устроит только победа
11 апреляRoman Novikov в блоге СтолкновенияКомментарии7
Матч сезона в Петербурге, встреча двух команд-открытий. Всё, что нужно знать о 24-м туре РПЛ
10 апреляМаксим Тарасов в блоге Магический шарКомментарии10
shur
shur ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 09:34, ред.
....Бью челом, с уважением! Не заслужил ли,ваш скромный аппонент, продления VIP - статуса ....?!
shur ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 09:19
....тут коса на камень! Если Пушкари на спаде,то Ман Сити тоже порой непредсказуем, остаётся надеется увидеть настоящий английский поединок,за что сообственно мы и любим АПЛ,хорошего дня!
Валерыч
сегодня в 09:16
Всё так, но Гвардиола ещё не упомянул, что "Арсенал" сейчас находится на спаде и это облегчает задачу для МС. Многое будет зависеть от того какой тренерский план изберёт Артета и как он сумеет настроить команду, чтобы дать серьёзный бой МС. Если "пушкари" действительно хотят наконец-то добиться чемпионства им ни в коем случае нельзя проигрывать.
particular
сегодня в 09:10
Несмтря на перечисленные сложности, в домашней зарубе надо брать 3 очка...
Не следует приближать свой же конец своими же ногами...
Karkaz
сегодня в 09:03
Если Сити выиграет, то отрыв будет всего 3 очка, это ничтожно мало, за 6 туров(после этого) до конца. Арсенал скорее всего поплывёт.
Гость
