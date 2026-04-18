Артета считает, что психология сыграет большую роль в матче с «Ман Сити»

сегодня, 09:30
Манчестер Сити - Арсенал. Завтра в 18:30

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем матче с «Манчестер Сити» в рамках 33-го тура АПЛ.

После 32 сыгранных поединков лондонский клуб с 70 очками лидирует в чемпионате Англии. МС идёт вторым, отставая от них на шесть баллов, при этом имея игру в запасе.

Мы заслужили право оказаться в этой ситуации, быть конкурентоспособными и иметь возможность победить в воскресенье, возможно, против лучшей команды и лучшего тренера, которых когда-либо видела эта лига. Это огромная привилегия, и мы с нетерпением ждём этой игры. Будем готовиться к матчу, чтобы выиграть его, это точно, и рассматриваем это как большую возможность для нас.

Мы не собираемся тратить ни секунды на разговоры о [ничьей]. Готовимся к каждой игре, чтобы победить, и будем продолжать поступать так же.

Про то, насколько важен настрой и психологическая подготовка в таком важном матче в борьбе за титул

Наша команда должна предоставить нам все инструменты, все элементы, необходимые для победы. У нас будет очень, очень сильный соперник, мы знаем это. Мы занимаемся этим уже девять месяцев во всех аспектах, сыграли много игр против них и знаем, что нам нужно делать.

Думаю, что [психологический настрой] играет огромную роль. В матче всё имеет значение. Техника тоже, конечно, важна, потому что без неё ничего не получится. Но в этом смысле есть огромная роль, и мы стали значительно лучше в этом плане. Нам обязательно нужно будет показать это в воскресенье.

О словах Пепа Гвардиолы про завершение чемпионской гонки в случае поражения «горожан»

Я знаю, что осталось шесть матчей. Очевидно, это очень важная игра для обеих команд, и она немного изменит расклад. Выиграть матч в Премьер-лиге очень сложно для всех, поэтому после этого поединка нас ждут ещё несколько очень сложных встреч, и нам придётся подождать и посмотреть, что будет дальше.

Думаю, что [напряжение] должно стать витамином для всех. Во всём, что мы делаем, именно это будет поднимать нас на новый уровень, побуждать к стремлению к лучшему, пробуждать в нас ещё больше желания и стремления, но всегда без негативного смысла.

8x547me9kjcm
сегодня в 10:50
Меньше слов, а больше бы дела, уже берут сомнения в вашей конкурентоспособности
shur
shur ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 10:17
...благодарю ! Со спокойной душой на фазенду поеду,главное здоровье чтобы позволяло,чего и вам искренне желаю!
Варвар7
сегодня в 09:51
Микель , только так и не как иначе...)))
Buzz Lightyear
сегодня в 09:45
Доброе утро. Продлили на полгода.
shur
сегодня в 09:41, ред.
...ребятушки,! Главное без травм! А психология коварная штучка! Вот
не собрались Сити на Реал, а могли дать отпор,не очень сильному,
на данный момент клубу из Мадрида,психология?!
Гость
