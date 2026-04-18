Эдегор может вернуться в состав «Арсенала» перед игрой с «Ман Сити»

сегодня, 09:55
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналЗавтра в 18:30 Не начался

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета перед матчем с «Манчестер Сити» в 33-м туре АПЛ поделился последней информацией о состоянии вингера Нони Мадуеке.

Ранее стало известно, что поединок пропустит Букайо Сака, не игравший с 22 марта.

Мадуеке был вынужден досрочно завершить игру в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов со «Спортингом» (0:0).

После матча он выглядел не так уж плохо и был настроен довольно позитивно. Он игрок, который преодолевает боль, поэтому я надеюсь, что он сможет сыграть, но нам нужно подождать и посмотреть, сможет ли он тренироваться завтра.

Нам приходилось справляться с этим [травмами] весь сезон, и если посмотреть на те этапы и игроков, которых нам не хватало в течение очень длительных периодов, и увидеть то, где мы сейчас находимся, это ненормально.

Но мы справились с этим благодаря нашему менталитету и найденным решениям, тому, как игроки проявили себя в этот момент. И вот где теперь находимся. Мы по-прежнему очень сильны и останемся такими же.

Юрриен Тимбер, Мартин Эдегор и Риккардо Калафьори также пропустили встречу со «Спортингом». На вопрос о том, смогут ли они выйти на поле, Микель ответил:

Мы попробуем ещё раз. Некоторые игроки достаточно близки к возвращению, но времени мало, поэтому завтра мы постараемся подтолкнуть каждого, и если они будут в хорошей форме, то будут в составе, а если нет, то нет. К сожалению, в последние несколько недель они не принимали участия.

Валерыч
сегодня в 10:09, ред.
Хорошо если выйдет Эдегор, это и его скандинавскому земляку Дьёкерешу добавит уверенности и боевого настроя.
Гость
