Эдегор может вернуться в состав «Арсенала» перед игрой с «Ман Сити»

Главный тренер «Арсенала» перед матчем с «Манчестер Сити» в 33-м туре АПЛ поделился последней информацией о состоянии вингера .

Ранее стало известно, что поединок пропустит Букайо Сака, не игравший с 22 марта.

Мадуеке был вынужден досрочно завершить игру в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов со «Спортингом» (0:0).

После матча он выглядел не так уж плохо и был настроен довольно позитивно. Он игрок, который преодолевает боль, поэтому я надеюсь, что он сможет сыграть, но нам нужно подождать и посмотреть, сможет ли он тренироваться завтра.

Нам приходилось справляться с этим [травмами] весь сезон, и если посмотреть на те этапы и игроков, которых нам не хватало в течение очень длительных периодов, и увидеть то, где мы сейчас находимся, это ненормально.

Но мы справились с этим благодаря нашему менталитету и найденным решениям, тому, как игроки проявили себя в этот момент. И вот где теперь находимся. Мы по-прежнему очень сильны и останемся такими же.