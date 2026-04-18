Неймар: «Футбол стал очень физическим видом спорта»

сегодня, 10:41

Нападающий «Сантоса» Неймар поделился мнением о нынешнем футболе.

Футбол изменился. Сейчас в нём больше внимания уделяется силе и интенсивности. Из-за этого мы теряем целое поколение игроков, которые отличаются особым мастерством в работе с мячом: дриблеров.

Сегодня таких игроков осталось очень мало: Винисиус, Родриго, Шерки, но больше я никого не могу назвать.

Когда ты начинаешь работать над своей силой, то теряешь часть своих способностей. Футбол стал очень физическим видом спорта.

баск
сегодня в 13:14
Ну да, судя по первоисточнику, он так и выразился- "very physical".
Хотя наверняка хотел сказать "более атлетичный", и тогда был бы прав.
Именно благодаря развитию атлетичности футбол стал более скоростным.

В более быстром футболе ценность такого элемента, как дриблинг, в самом деле несколько снизилась, но не из-за "very physical", а по причине тактических изменений- футбол стал не только быстрее, он стал более командной игрой.

Футбол давно уже тотальный, с относительным стиранием амплуа игрока.
Тем самым, командные взаимодействия и особенно скорость перемещения
игроков и мяча между ними стали более важной целью, чем особенно мощное индивидуальное мастерство, в том числе и яркий дриблинг.

Дриблинг это красиво, но в эпоху тотального футбола малоэффективно.
Поэтому не сильных дриблёров стало меньше, а сам дриблинг стал реже
применяться..
Ilya Seedyakin
сегодня в 13:00
Ну, шахматами пусть займется!.. Хотя, и там, профессионалам дают нагрузки оч динамичных видов спорта для координации и, чтоб кровь в ненужных местах не застаивалась. Да, и бухать там нельзя, и симулировать не получится... нет, Нею нужно координально задуматься о своем будущем
9yqvjk6jzpjq
сегодня в 12:52
Здесь согласен с Неймаром, романтизму стало мало,а лучшего романтика я застал,это Роналдиньо!!!
CCCP1922
сегодня в 12:45
Неймар владеет большим количеством фантастических эффектных финтов. Конечно, их применение у многих вызывает восхищение и восторг... Однако, какую практическую пользу они могут иметь в центре поля? Неймар использует их, чтобы привлечь внимание и покрасоваться, кроме того, бразилец ставит цель унизить соперника. Ещё он, из-за злоупотребления финтами, часто получает травмы. Главное в футболе это голы, за технику не выставляют дополнительные баллы, как в фигурном катании или гимнастике. Был в Италии такой замечательный защитник, Клаудио Джентиле, специалист по персональной опеке. На чемпионате мира 1982 года в матче Италия — Аргентина он опекал самого Марадону и практически сожрал его... После игры итальянец сказал: — "Футбол не для гребаных балерин"!!! Кстати, в следующей игре с Бразилией он сожрал Зико. К чему это я? К тому, что Карло Анчелотти, вынуждают включить в состав сборной Бразилии, её бывшего лидера. Пока знаменитый тренер держится...
Futurista
Futurista
сегодня в 12:45, ред.
В основном...но были и другие моменты как, например, удар Роберто Карлоса со штрафного...поговаривают что судьи разрешили использовать VAR еще тогда в 90-х - просто чтобы убедиться, что мяч вообще существовал в момент полета, а не телепортировался сразу в сетку )...
кто сейчас так исполняет?)...
Jeck Denielse
сегодня в 12:23, ред.
Соглашусь.....с артистом....
Посмотрел давече Францию 80-х....с Платини....как на замедленной перемотке играют.....

Ну это неизбежно...
Раньше в футбол играли...теперь в него работают...
Иногда складывается впечатление что условный Соболев отбегав свои 8-11 км...считает задачу на матч выполненной....а что мяч от него как от палена отскакивает его не волнует.....
shur
сегодня в 10:49, ред.
...с одной стороны бразилец прав! На каждого дриблёра по сотни
костоломов! Только жёсткие меры от судей помогут в этом деле,квалифицированные,вплоть до Вара! С другой стороны,это ему не тусовки с карнавалами, значит надо больше работать над внезапностью,реакцией,рывком после финта...!!! Опять Я старину Гарринча вспоминаю, все знали его движение вправо и ничего сделать не могли.....!!!!!
Гость
