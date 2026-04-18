Неймар: «Футбол стал очень физическим видом спорта»

Нападающий «Сантоса» поделился мнением о нынешнем футболе.

Футбол изменился. Сейчас в нём больше внимания уделяется силе и интенсивности. Из-за этого мы теряем целое поколение игроков, которые отличаются особым мастерством в работе с мячом: дриблеров.

Сегодня таких игроков осталось очень мало: Винисиус, Родриго, Шерки, но больше я никого не могу назвать.

Когда ты начинаешь работать над своей силой, то теряешь часть своих способностей. Футбол стал очень физическим видом спорта.