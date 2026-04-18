Неймар: «Футбол стал очень физическим видом спорта»

Нападающий «Сантоса» Неймар поделился мнением о нынешнем футболе.
Футбол изменился. Сейчас в нём больше внимания уделяется силе и интенсивности. Из-за этого мы теряем целое поколение игроков, которые отличаются особым мастерством в работе с мячом: дриблеров.
Сегодня таких игроков осталось очень мало: Винисиус, Родриго, Шерки, но больше я никого не могу назвать.
Когда ты начинаешь работать над своей силой, то теряешь часть своих способностей. Футбол стал очень физическим видом спорта.
костоломов! Только жёсткие меры от судей помогут в этом деле,квалифицированные,вплоть до Вара! С другой стороны,это ему не тусовки с карнавалами, значит надо больше работать над внезапностью,реакцией,рывком после финта...!!! Опять Я старину Гарринча вспоминаю, все знали его движение вправо и ничего сделать не могли.....!!!!!
Хотя наверняка хотел сказать "более атлетичный", и тогда был бы прав.
Именно благодаря развитию атлетичности футбол стал более скоростным.
В более быстром футболе ценность такого элемента, как дриблинг, в самом деле несколько снизилась, но не из-за "very physical", а по причине тактических изменений- футбол стал не только быстрее, он стал более командной игрой.
Футбол давно уже тотальный, с относительным стиранием амплуа игрока.
Тем самым, командные взаимодействия и особенно скорость перемещения
игроков и мяча между ними стали более важной целью, чем особенно мощное индивидуальное мастерство, в том числе и яркий дриблинг.
Дриблинг это красиво, но в эпоху тотального футбола малоэффективно.
Поэтому не сильных дриблёров стало меньше, а сам дриблинг стал реже
применяться..
