Soccer.ru
Англия. Премьер-Лига 2025/2026

Каррик заявил, что старается выжимать максимум из игроков МЮ

сегодня, 11:44

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик высказался на тему возможного возвращения в состав нападающего Маркуса Рэшфорда, арендованного «Барселоной» до конца сезона.

Ранее появилась информация, что каталонский клуб не собирается оформлять переход форварда на постоянной основе.

Конечно, с моей точки зрения, я хочу работать с любым игроком, раскрыть его потенциал и помочь ему стать лучше. На данный момент это нынешний состав, команда игроков, и, очевидно, есть игроки в аренде, и что бы ни случилось с ними позже, это будет позже. Но, безусловно, как тренер и как лидер команды, мы хотим выжать из каждого игрока максимум, насколько это возможно.

Я не буду говорить об отдельных игроках, потому что, как я уже говорил, на данном этапе любые комментарии в любом случае неуместны. Это неправильно, потому что, безусловно, есть неопределённость. Поэтому для меня, как я уже сказал, важны отдельные игроки, с которыми я могу работать в составе команды. Мне нравится это делать, и я стараюсь выжать из них максимум.

Все комментарии
lotsman
сегодня в 12:56
Майклу надо закрепиться в М.Ю. и закрепитьс в тройке сильнейших.
Фил Кио
сегодня в 12:23
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик сделал почти невозможное, реанимировал Юнайтед. Он ушёл от прямого и однозначного ответа на тему возвращения Рэшфорда, это говорит, что у него есть варианты: не возражает о его возвращении и не собирается плакать, если он не вернётся. Растёт прекрасный тренер - "Манчестер Юнайтед" очень повезло!
shur
сегодня в 11:58, ред.
...по всем меркам Маркус в "Барсе" ожил, не сказать ,что всё получается, но по крайней мере Он улыбаться и готов на сокращение зарплаты,чтобы остаться,это о чём то говорит, какой МЮ..!!!???
пират Елизаветы
сегодня в 11:55
заберите Рэшфорда в Манчестер.
и постарайтесь не упустить 3 место.
