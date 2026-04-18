Каррик заявил, что старается выжимать максимум из игроков МЮ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался на тему возможного возвращения в состав нападающего , арендованного «Барселоной» до конца сезона.

Ранее появилась информация, что каталонский клуб не собирается оформлять переход форварда на постоянной основе.

Конечно, с моей точки зрения, я хочу работать с любым игроком, раскрыть его потенциал и помочь ему стать лучше. На данный момент это нынешний состав, команда игроков, и, очевидно, есть игроки в аренде, и что бы ни случилось с ними позже, это будет позже. Но, безусловно, как тренер и как лидер команды, мы хотим выжать из каждого игрока максимум, насколько это возможно.

Я не буду говорить об отдельных игроках, потому что, как я уже говорил, на данном этапе любые комментарии в любом случае неуместны. Это неправильно, потому что, безусловно, есть неопределённость. Поэтому для меня, как я уже сказал, важны отдельные игроки, с которыми я могу работать в составе команды. Мне нравится это делать, и я стараюсь выжать из них максимум.