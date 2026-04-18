В администрации президента США ожидают участия Ирана в ЧМ-2026

сегодня, 11:57

Исполнительный директор рабочей группы Белого дома по чемпионату мира по футболу Эндрю Джулиани заявил, что американские официальные лица планируют участие в турнире 2026 года сборной Ирана, несмотря на сохраняющуюся геополитическую напряжённость.

Я не буду говорить от имени иранской команды, но скажу, что президент, когда я с ним разговаривал, приглашал иранскую команду сюда. Президент ФИФА, кажется, вчера сделал заявление о том, что они приедут. Так что мы ожидаем их здесь.

Мундиаль пройдёт в США, Мексике и Канаде. Ранее Иран пытался перенести свои матчи в Мексику, но ФИФА отклонила эту просьбу.

Джулиани добавил, что администрация ожидает прибытия иранцев в США к 10 июня для проведения тренировочного сбора в Тусоне (штат Аризона), а затем поездки в Лос-Анджелес на матчи с Новой Зеландией и Бельгией, а также прибытия в Сиэтл, где они сыграют с Египтом.

Джулиани отметил, что рабочая группа также отслеживает запланированный товарищеский матч между Ираном и Пуэрто-Рико, который должен пройти перед началом чемпионата мира.

Насколько я понимаю, никаких изменений в планах по товарищескому матчу не произошло.

Он сказал, что, хотя товарищеские матчи не входят в программу самого ЧМ, администрация уделяет пристальное внимание обеспечению нормальной логистики въезда в страну.

