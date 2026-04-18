Италия. Серия А 2025/2026

«Ювентус» продлил контракт с капитаном команды

сегодня, 12:09

«Ювентус» объявил о продлении контракта с полузащитником Мануэлем Локателли. Новое соглашение с капитаном команды рассчитано до 30 июня 2030 года.

В августе 2021-го туринский клуб арендовал хавбека у «Сассуоло», а летом 2023-го оформил переход на постоянной основе. За всё время хавбек провёл в составе «Юве» 224 матча, забив 9 голов и сделав 17 результативных передач.

lazzioll
lazzioll
сегодня в 14:31
это единственный наверное нормальный игрок Ювентуса. остальные пассажиры какие-то, без слез не взглянешь. ну еще Камбьязо и вратари. короче только итальянцы там и норм игроки))
Валерыч
Валерыч
сегодня в 13:29
Локателли - крепкий опорник, умный, техничный и опытный игрок.
Такой конечно нужен "Ювентусу". Хорошо что с ним продлили контракт.
К тому же он обладает лидерскими качествами, способен повести
за собой команду в трудной ситуации. Не зря его избрали капитаном.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 12:52
Ювентусу нужна свежая кровь, много свежей крови... Конечно же, если у Синьоры есть амбиции и возможность..
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:19
Локателли должен быть доволен новым контрактом , ждём в скором будущем триста матчей за клуб.
