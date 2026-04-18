«Ювентус» продлил контракт с капитаном команды

сегодня, 12:09

«Ювентус» объявил о продлении контракта с полузащитником . Новое соглашение с капитаном команды рассчитано до 30 июня 2030 года.

В августе 2021-го туринский клуб арендовал хавбека у «Сассуоло», а летом 2023-го оформил переход на постоянной основе. За всё время хавбек провёл в составе «Юве» 224 матча, забив 9 голов и сделав 17 результативных передач.