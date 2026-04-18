19-летний защитник может выйти в составе МЮ на матч с «Челси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал о состоянии футболистов перед матчем 33-го тура АПЛ с «Челси».

Защитники Харри Магуайр и Лисандро Мартинес не смогут сыграть в сегодняшней встрече, поскольку дисквалифицированы.

Конечно, мы очень разочарованы. Думаю, есть немало причин для сильного разочарования из-за подобных ситуаций за последние три недели. Но, очевидно, теперь нам нужно двигаться дальше. Решения приняты. Это то, чем мы действительно разочарованы во многих отношениях, но на этом всё. Нам нужно двигаться дальше, и мы это сделаем.

В защите может выйти 19-летний . Каррик отметил:

Я думаю, что Эйден в хорошей форме. Ну, я знаю, что он в хорошей форме. Он, очевидно, ещё молод и находится на начальном этапе своей карьеры, поэтому я думаю, что для него вполне естественно играть в одних матчах, а в других — нет.

Он очень хорошо тренируется, учится, слушает, хочет совершенствоваться. Поэтому я думаю, что для центрального защитника его возраста это вполне естественно, учитывая количество сыгранных им матчей.

У меня нет никаких опасений. Он ездил играть за сборную Англии пару недель назад и показал себя хорошо, так что да, с нетерпением ждёт игры.