19-летний защитник может выйти в составе МЮ на матч с «Челси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик рассказал о состоянии футболистов перед матчем 33-го тура АПЛ с «Челси».
Защитники Харри Магуайр и Лисандро Мартинес не смогут сыграть в сегодняшней встрече, поскольку дисквалифицированы.
Конечно, мы очень разочарованы. Думаю, есть немало причин для сильного разочарования из-за подобных ситуаций за последние три недели. Но, очевидно, теперь нам нужно двигаться дальше. Решения приняты. Это то, чем мы действительно разочарованы во многих отношениях, но на этом всё. Нам нужно двигаться дальше, и мы это сделаем.
В защите может выйти 19-летний Эйден Хевен. Каррик отметил:
Я думаю, что Эйден в хорошей форме. Ну, я знаю, что он в хорошей форме. Он, очевидно, ещё молод и находится на начальном этапе своей карьеры, поэтому я думаю, что для него вполне естественно играть в одних матчах, а в других — нет.
Он очень хорошо тренируется, учится, слушает, хочет совершенствоваться. Поэтому я думаю, что для центрального защитника его возраста это вполне естественно, учитывая количество сыгранных им матчей.
У меня нет никаких опасений. Он ездил играть за сборную Англии пару недель назад и показал себя хорошо, так что да, с нетерпением ждёт игры.
Кобби Майну продолжает восстановление от травмы, полученной на тренировке, пропустив предыдущий поединок с «Лидсом» (1:2). Патрик Доргу близок к возвращению, а Маттейс де Лигт по-прежнему вне игры.
Патрик пока не [готов]. У него всё хорошо, он хорошо восстанавливается, вроде бы на правильном пути, но пока ещё не тренируется с нами. Но уже вернулся на поле, как я говорил, так что это позитивный момент.
Кобби [делает] небольшие шаги, да, мы работаем над этим. Он немного поработал, так что здесь предстоит принять решение.
полный ДетСад против Челси,однако....!!!!!
Хевену удачи.
