Россия. Кубок 2025/2026

Хавбек «Краснодара» Черников дисквалифицирован на два матча Кубка России

сегодня, 13:28
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решения по матчам 24-го тура РПЛ и играм Кубка России.

За скандирование зрителями оскорбительных выражений в матче чемпионата с «Ахматом» «Крылья Советов» оштрафованы на 10 тысяч рублей.

За использование зрителями пиротехники «Зенит» получил штраф в размере 80 тысяч рублей, а «Спартак» — 30 тысяч. За бросание и попадание предметов, брошенных зрителями в игрока соперника, петербуржцам предстоит заплатить 300 тысяч. Москвичи за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений оштрафованы на 100 тысяч.

За скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений в кубковом матче между «Крыльями Советов» и ЦСКА «армейцы» оштрафованы на 25 тысяч. За неправомерные действия зрителей столичный клуб получил штраф в размере 20 тысяч.

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников дисквалифицирован на два матча Кубка России, один из которых — условно, за агрессивное поведение. Для футболиста установлен испытательный срок 1 год с момента вынесения решения.

Также «Оренбург», ЦСКА, «Спартак» и «Краснодар» получили различные штрафы за иные нарушения регламента.

