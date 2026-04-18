Хавбек «Краснодара» Черников дисквалифицирован на два матча Кубка России

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решения по матчам 24-го тура РПЛ и играм Кубка России.
За скандирование зрителями оскорбительных выражений в матче чемпионата с «Ахматом» «Крылья Советов» оштрафованы на 10 тысяч рублей.
За использование зрителями пиротехники «Зенит» получил штраф в размере 80 тысяч рублей, а «Спартак» — 30 тысяч. За бросание и попадание предметов, брошенных зрителями в игрока соперника, петербуржцам предстоит заплатить 300 тысяч. Москвичи за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений оштрафованы на 100 тысяч.
За скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений в кубковом матче между «Крыльями Советов» и ЦСКА «армейцы» оштрафованы на 25 тысяч. За неправомерные действия зрителей столичный клуб получил штраф в размере 20 тысяч.
Полузащитник «Краснодара» Александр Черников дисквалифицирован на два матча Кубка России, один из которых — условно, за агрессивное поведение. Для футболиста установлен испытательный срок 1 год с момента вынесения решения.
Также «Оренбург», ЦСКА, «Спартак» и «Краснодар» получили различные штрафы за иные нарушения регламента.