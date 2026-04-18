«Локомотив» на выезде одолел «Оренбург» в матче чемпионата России

«Оренбург» уступил «Локомотиву» в матче 25-го тура РПЛ (0:1).
Единственным голом отличился Алексей Батраков на 70-й минуте.
«Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице (20 очков). «Локомотив» идёт 3-м (48 баллов).
Игра прошла в особенной атмосфере, приуроченной к юбилею южноуральского клуба.
Ну а если непосредственно по игре, то очень пoнравился Оренбург, но только в 1-м тайме. Остро и красиво выбегал в контр атаки, терзал соперника, но до явных голевых моментов хозяева не дотягивали. Локо оборонялся, совершая редкие попытки выбегать на встречных курсах. Оренбурга хватило на полтора тайма, потом сказалась физика и недостаток мастерства.
Вот, тут-то и вышел из тени Батраков, отметился голом и несколькими интересными передачами. Стоит отметить, что комбинация приведшая к голу было хороша. Игра грубая, нервная. Внятной игры Локо не показал, победили, что называется на мастерстве, ну а место Оренбурга в таблице- красноречивое свидетельство проблемности команды. Хотя, повторюсь, 1-й тайм от Оренбурга очень понравился.
Локо с победой!!!
