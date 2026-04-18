«Локомотив» на выезде одолел «Оренбург» в матче чемпионата России

сегодня, 13:58
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Оренбург» уступил «Локомотиву» в матче 25-го тура РПЛ (0:1).

Единственным голом отличился Алексей Батраков на 70-й минуте.

«Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице (20 очков). «Локомотив» идёт 3-м (48 баллов).

Игра прошла в особенной атмосфере, приуроченной к юбилею южноуральского клуба.

«Ланс» одержал волевую победу над «Тулузой»
Вчера, 23:46
«Интер» разгромил «Кальяри» в матче Серии А
Вчера, 23:42
«Комо» уступил «Сассуоло» в матче Серии А
Вчера, 21:27
«Ростов» дома уступил «Сочи»
Вчера, 21:23
Определились полуфинальные пары Лиги конференций
Вчера, 00:12
«Брага» вышла в полуфинал Лиги Европы, одержав волевую победу над «Бетисом»
Вчера, 00:01
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 14:40
Вот именно!!!)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:38
"Смех — это мощный инструмент для улучшения физического и психологического здоровья". это не Я а ИИ...!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 14:33, ред.
И таки, ты был прав- Оренбург был великолепен в 1-м тайме!!! Лишний повод вспомнить Сёмина, когда он назвал Боруха Ротенберга мудрым менеджером.))) И я таки снова поржал, потому что, только "мудрый" человек мог отпустить Баринова.....................................
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:28, ред.
...Минхерц, Я смотрел затаив дыхание за атаками Оре в первом тайме,как будто они с Химками играли....! Но, о чудо блондин сделал своё дело! Барин бы приехал,рассудил....=)))!
112910415
112910415
сегодня в 14:20
Оренбург был очень не плох !
anzhi1
anzhi1
сегодня в 14:13
Посмотрел игру и удивился - как с такой игрой Локомотив находится в тройке
За адекватность
За адекватность
сегодня в 14:13
Комментатор все о юбилее в 50 лет вещал, а на трибунах далеко не самого вместительного стадиона РПЛ грубо пять с половиной тысяч зрителей. Ну это в качестве лирического отступления. А по матчу, ежели кратко, то очень неплохо хозяева выглядели в тайме первом, Гузина мог, да не смог, и как-то потерялись в тайме втором. А вот "Локо" в тайме втором неплохо расчертил, и кто же если не он принес своим ударом победу, с которой болельщиков клуба и поздравляю. Ну а болельщикам "Оренбурга" надежды. Как-то так с моей колокольни.
Capral
Capral ответ Kosmos58 (раскрыть)
сегодня в 14:12
Не совсем...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:12
Локо с победой ! Матч выдался упорным . В концовке игры игроки Оренбурга могли бы и порезче за своего вратаря "вписываться" , когда ему не давали ввести в игру мяч , игроки Локо. А то Овсянникову самому пришлось отстаивать справедливость и получать за это "горчичнк".
Capral
Capral
сегодня в 14:12
Как и ожидалось, после ухода из Локомотива его лидера Баринова, дополнительная нагрузка падёт на Батракова, ведь Карпукас и подмётки Баринова не стоит. И действительно, полтора тайма, Батрака и видно не было, человек занимался не самой привычной своей работой- обороняться и пахать на поле... Баринов для Локо- своеобразный "скелет", фундамент, каркас, без него, нет порядка- ни в центре поля, ни в опорной зоне...

Ну а если непосредственно по игре, то очень пoнравился Оренбург, но только в 1-м тайме. Остро и красиво выбегал в контр атаки, терзал соперника, но до явных голевых моментов хозяева не дотягивали. Локо оборонялся, совершая редкие попытки выбегать на встречных курсах. Оренбурга хватило на полтора тайма, потом сказалась физика и недостаток мастерства.

Вот, тут-то и вышел из тени Батраков, отметился голом и несколькими интересными передачами. Стоит отметить, что комбинация приведшая к голу было хороша. Игра грубая, нервная. Внятной игры Локо не показал, победили, что называется на мастерстве, ну а место Оренбурга в таблице- красноречивое свидетельство проблемности команды. Хотя, повторюсь, 1-й тайм от Оренбурга очень понравился.

Локо с победой!!!
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 14:05
Счёт по игре?
Гость
