Росеньор считает, что у игроков «Челси» есть проблемы с концентрацией

Главный тренер «Челси» высказался перед матчем 33-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед».

У нас было четыре матча за девять дней, и это очень большая нагрузка для команды с точки зрения уровня и интенсивности игр.

Если посмотреть на каждый матч в отдельности, то всё сводится к потере концентрации и внимания в определённый момент, что отразилось на всей остальной игре. Была ошибка в матче с «Ньюкаслом», ПСЖ , и это привело к потере уверенности.

Я хочу, чтобы команда шла вперёд и стремилась забить гол первой, а не пропускала его, и чтобы у них появилась уверенность в своих силах для продолжения игры и победы.