«Ланс» нанёс больше 40 ударов по воротам «Тулузы» в игре Лиги 1
«Ланс» одержал победу над «Тулузой» (3:2) в матче чемпионата Франции.
Хозяева поля нанесли 42 удара по воротам соперника (13 из них в створ). По данным Opta, это стало рекордным показателем для Лиги 1 с момента начала сбора такой статистики в сезоне 2006/07.
но потом случилось удаление гостей.
и у Ланса пошли моменты. но первый тайм закончился 0-2 в пользу Тулузы.
во 2 тайме нарастили давление и вырвал матч с кровью)))
вратарь Тулузы где то 10-11 чистых сейвов набрал.
матч был супер. и репетиция к полуфиналу кубка Франции удалась.
в 21 апр Ланс снова принимает Тулузу.
