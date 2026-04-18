Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРекордыФранция. Лига 1 2025/2026

«Ланс» нанёс больше 40 ударов по воротам «Тулузы» в игре Лиги 1

сегодня, 14:28
ЛансЛоготип футбольный клуб Ланс3 : 2Логотип футбольный клуб ТулузаТулузаМатч завершен

«Ланс» одержал победу над «Тулузой» (3:2) в матче чемпионата Франции.

Хозяева поля нанесли 42 удара по воротам соперника (13 из них в створ). По данным Opta, это стало рекордным показателем для Лиги 1 с момента начала сбора такой статистики в сезоне 2006/07.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 16:12
Тулуза лихо начала матч, быстро повели 2-0. и контроль игры.
но потом случилось удаление гостей.
и у Ланса пошли моменты. но первый тайм закончился 0-2 в пользу Тулузы.
во 2 тайме нарастили давление и вырвал матч с кровью)))
вратарь Тулузы где то 10-11 чистых сейвов набрал.
матч был супер. и репетиция к полуфиналу кубка Франции удалась.
в 21 апр Ланс снова принимает Тулузу.
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 16:00
Удивительно что не ПСЖ принадлежит подобный рекорд. Они доминируют в лиге. А пробил больше всех Ланс.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 14:39
Две трети ударов только теоретически по воротам, а по факту на трибуну
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:37
Какая заряженность на гол , а вдруг догонят...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 