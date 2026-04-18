Стая птиц вмешалась в розыгрыш штрафного в игре чемпионата Австралии

1776516573

сегодня, 15:49

Необычный инцидент возник в концовке матча 25-го тура австралийской А-Лиги между «Мельбурн Виктори» и «Ньюкасл Джетс» (2:2).

Когда гости готовились исполнять штрафной удар на 90+1-й минуте, налетела крупная стая чаек. В итоге футболистам пришлось разыгрывать его в необычной компании.