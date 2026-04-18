Австралия. А-Лига 2025/2026

Стая птиц вмешалась в розыгрыш штрафного в игре чемпионата Австралии

сегодня, 15:49
Мельбурн ВикториЛоготип футбольный клуб Мельбурн Виктори2 : 2Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл ДжетсМатч завершен

Необычный инцидент возник в концовке матча 25-го тура австралийской А-Лиги между «Мельбурн Виктори» и «Ньюкасл Джетс» (2:2).

Когда гости готовились исполнять штрафной удар на 90+1-й минуте, налетела крупная стая чаек. В итоге футболистам пришлось разыгрывать его в необычной компании.

shur
сегодня в 16:21
...В Австралии не только кенгуру в почёте!
На счёт и птицы могут повлиять,
Которые в полёте!
Бывает бьёшь штрафной они как тут!
Стремительно и вниз, не трогай заклюют!!!
Варвар7
сегодня в 16:18, ред.
Да как не посмотришь у них там постоянно птицы на поле пасуться...)))
Jeck Denielse
сегодня в 16:18, ред.
В Питере договор о сотрудничестве....с бакланами....
Bad Listener
сегодня в 15:51
Раньше прикармливали судей, теперь чаек
Гость
