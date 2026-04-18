«Крылья Советов» сыграли вничью с ЦСКА в поединке РПЛ

сегодня, 16:26
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Крылья Советов» и ЦСКА не выявили победителя в матче 25-го тура РПЛ (1:1).

На 65-й минуте самарская команда открыла счёт — мяч забил Иван Олейников. Автогол Сергея Божина на 75-й позволил москвичам отыграться.

КС занимают 12-е место в турнирной таблице (23 очка). ЦСКА идёт 5-м (43 балла).

Водолей Сергеев
сегодня в 18:02
Статистика по ударам и в створ - это наверно удручающее ТАБЛО для армейских, да и гол-автогол. Ну а повторять трип о системной ошибке-рокировке Баринов-Дивеев уже или моветон или для справки, чтобы помнили ;)
iBragim2102
сегодня в 17:54
Игра была поинтереснее чем с Сочи, видимо игроки не очень уважают своих болел
Capral
сегодня в 17:52
А знающие люди- это кто, чьих тренеров любимых выгнали из Спартака?)))
particular
particular ответ Red blu (раскрыть)
сегодня в 17:21
"Сыгранности пока нет...", - уже сезон заканчивается, а 5 лет Челестини на сыгранность никто не даст...
Пожалуй, над командой и ставят тренера, что бы он из табуна сделал команду, причём, быстро и внятно, а не потом и как-нибудь...
Red blu
сегодня в 17:15, ред.
После просмотра матча с Крыльями, теперь можно уже констатировать факт, что после всех высказываний от многих экспертов и не только экспертов, что мол команда сливает Челестини мы увидели ,что все эти домыслы были просто домыслами. Команда играла, старалась до самого финального свистка. Забили первыми, но Крыльям повезло что гол Кармо отменили. Пропустив мяч в свои ворота рук не опустили, забили и старались забить ещё. Не получилось. Заметно что после приобретения зимой новых игроков появился дисбаланс. Сыгранности пока нет. А вот как сыграл сегодня Баринов на позиции центрального защитника - понравилось.Молодец.
просто Tomson
сегодня в 17:09
Но увы, маем, шо маем
просто Tomson
сегодня в 17:08
Если честно очень симпатизирую ЦСКА ()
shur
shur ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 17:03
....Барина хорошо подколол, Бро...! (..отбывает барщину...) !!!
cska1948 ответ particular (раскрыть)
сегодня в 16:59
А по-моему, футболисты недовольны тренером. Поэтому и расклеились. Вон Мойзес вышел, но всем своим видом показывал, что отбывает барщину, а не в футбол играет. Буквально 10 дней назад эти же КС вынесли в одну калитку, а сегодня совсем другая команда. В кубке играют, чтобы показать руководству, что команда играть может, а в чемпионате тому же руководству говорят своей игрой, что не с этим тренером.
particular
particular ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 16:56, ред.
Да ужжж... "Дивеев станет чемпионом страны...", - отдали как разменный пассив, а станет активом, возросшим в цене...
Дед за ЦСКА
сегодня в 16:56
Госпожа Фортуна показала сегодня фигу ЦСКА )))).
А если по делу, то нет в команде забивного напа. Году балласт.
Сезон провальный, лучший игрок матча Кисляк.
25процентный клоун
сегодня в 16:55
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ cska1948 (раскрыть)
    сегодня в 16:52
    Да и на зимнем сборе они были ужасны и осенью, знающие люди про это говорили. Но некоторым судейские ляпы и зимние товарняки вскружили голову)
    Дивеев станет чемпионом страны, а Баринов шестиместным будет
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 16:51
    ...для советского человека в то время в диковинку, но нудновата,факт!
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    сегодня в 16:50
    Нуднейшее кино. Смотрел его лет 40 назад, чуть не уснул...
    particular
    particular ответ cska1948 (раскрыть)
    сегодня в 16:50
    Пожалуй, дело не в сплаве тренера, а в отсутствии командного сплава, как такогого... Игроки, но не команда... Расклелись, а склеить не́кому...
    25процентный клоун
    сегодня в 16:49
    Армейцы зимой сделали с командой тоже, что и Спартак той зимой - убили себя трансферами.
    В Мае Челестини домой, а может и раньше.
    Отскочили, сливая тренера
    shur
    shur ответ trimetil (раскрыть)
    сегодня в 16:49
    .....Загнанных лошадей пристреливают,не правда ли?!
    trimetil
    сегодня в 16:45
    Пристрелите уже эту лошадь, чтоб не мучалась.
    Scorp689
    сегодня в 16:45
    Кони по весне не впечатляют...
    cska1948
    cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 16:45
    Анатолий, вы и после этой игры будете утверждать, что армейцы не плавят тренера? Из семи игр четыре проигрыша, да и сегодня случайный гол спас ЦСКА от очередного поражения. А ведь ещё на зимнем сборе вроде как ничего не предвещало весенней катастрофы.
    shur
    shur ответ particular (раскрыть)
    сегодня в 16:44
    ...ценю в людях понимание и владение юмором,Бро!!!
    Анатолий Гуськов
    сегодня в 16:42
    Ни на того игрока армейцы променяли Дивеева. Надо было Сашу Соболева брать.
    particular
    particular ответ shur (раскрыть)
    сегодня в 16:42
    Команду захлестнула инфантильность и накрыла инертность... Это, если аккуратно без слов на ...изм... Призывы сезонные и с трибун вряд ли помогут...
    Capral
    сегодня в 16:41, ред.
    Когда Баринов перешел в ЦСКА, я написал: "Уход Баринова- однозначно ослабит Локо, но усилит ли он ЦСКА- большой вопрос..."
    Один из худших сегодня, а перевод Баринова в ЦЗ, считаю полным идиотизмом!!! Если Баринов в опорной зоне ошибается, то в этом случае его есть кому подстраховать из ЦЗ сзади, но появление Баринова в ЦЗ- обеспечило армейцам страшные сквозняки в их штрафной!!! Ну и конечно, ошибка Баринова в выборе позиции в центре поля привела к голу в ворота ЦСКА...

    Вообще не пойму, какую роль играет в атаке ЦСКА Гонду? Он и не столб, и не позиционщик, и не подвижный форвард, он тормозил атаку команды. Кто понравился, Алвес. С его выходом появилась мысль и стройность в игре ЦСКА. Он, пожалуй единственный в команде, кого стоит отметить. Кисляк старался, трудился, но не было у него поддержки в лице партнеров. Игра армейцев сегодня- это полное отсутствие конструктива во всех линияx, но игра в обороне- это просто КОШМАР!!!

    И пару слов об игре Крылышек. Очень понравилась команда, и в частности Ахметов!!! За годы пленения в Зените, парень не растерял свою самобытную технику. Сегодня много маневрировал, менял фланги, выходил в центр и обострял!!! На мой взгляд- он лучший. Понравились Крылья- острейшими выбеганиями в контр атаки, самоотверженной игрой в обороне и тренерским планом на игру!!! Немного не повезло в игре, в которой они были лучше соперника............................

    Скорейшего выздоровления Глебову!!! Жаль парня.
    Futurista
    Futurista ответ armeez59 (раскрыть)
    сегодня в 16:40
    Не гол а кисляк)...
    armeez59
    armeez59 ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 16:38
    Гол забил Кисляк. Касание мяча Божином ну никак не повлияло на полёт мяча.
    За адекватность
    сегодня в 16:38
    Что заметил, может не прав и показалось, но после забитого мяча хозяева подумали, что поймали журавля в небе. Нужно было продолжать играть, как играли, но..., быстро журавль в небе превратился в синицу в руках, хотя в имеющейся ситуации и она выглядит неплохо. Ну а "армейцы"по игре весной, сколько людей столько мнений. Свое высказывать не стану. Глебову здоровья. Как-то так с моей колокольни.
    shur
    shur ответ particular (раскрыть)
    сегодня в 16:37, ред.
    "... Нынче, все кому не лень могут отжать очки у ЦСКА…" Всё равно
    после майского призыва осенний будет, наберут .....=))
    просто Tomson
    сегодня в 16:36
    ну так Спартак завтра сможет обойти ЦСКА.... вот сра чу-то будет)))
