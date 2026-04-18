«Крылья Советов» сыграли вничью с ЦСКА в поединке РПЛ

«Крылья Советов» и ЦСКА не выявили победителя в матче 25-го тура РПЛ (1:1).
На 65-й минуте самарская команда открыла счёт — мяч забил Иван Олейников. Автогол Сергея Божина на 75-й позволил москвичам отыграться.
КС занимают 12-е место в турнирной таблице (23 очка). ЦСКА идёт 5-м (43 балла).
Один из худших сегодня, а перевод Баринова в ЦЗ, считаю полным идиотизмом!!! Если Баринов в опорной зоне ошибается, то в этом случае его есть кому подстраховать из ЦЗ сзади, но появление Баринова в ЦЗ- обеспечило армейцам страшные сквозняки в их штрафной!!! Ну и конечно, ошибка Баринова в выборе позиции в центре поля привела к голу в ворота ЦСКА...
Вообще не пойму, какую роль играет в атаке ЦСКА Гонду? Он и не столб, и не позиционщик, и не подвижный форвард, он тормозил атаку команды. Кто понравился, Алвес. С его выходом появилась мысль и стройность в игре ЦСКА. Он, пожалуй единственный в команде, кого стоит отметить. Кисляк старался, трудился, но не было у него поддержки в лице партнеров. Игра армейцев сегодня- это полное отсутствие конструктива во всех линияx, но игра в обороне- это просто КОШМАР!!!
И пару слов об игре Крылышек. Очень понравилась команда, и в частности Ахметов!!! За годы пленения в Зените, парень не растерял свою самобытную технику. Сегодня много маневрировал, менял фланги, выходил в центр и обострял!!! На мой взгляд- он лучший. Понравились Крылья- острейшими выбеганиями в контр атаки, самоотверженной игрой в обороне и тренерским планом на игру!!! Немного не повезло в игре, в которой они были лучше соперника............................
Скорейшего выздоровления Глебову!!! Жаль парня.
Один из худших сегодня, а перевод Баринова в ЦЗ, считаю полным идиотизмом!!! Если Баринов в опорной зоне ошибается, то в этом случае его есть кому подстраховать из ЦЗ сзади, но появление Баринова в ЦЗ- обеспечило армейцам страшные сквозняки в их штрафной!!! Ну и конечно, ошибка Баринова в выборе позиции в центре поля привела к голу в ворота ЦСКА...
Вообще не пойму, какую роль играет в атаке ЦСКА Гонду? Он и не столб, и не позиционщик, и не подвижный форвард, он тормозил атаку команды. Кто понравился, Алвес. С его выходом появилась мысль и стройность в игре ЦСКА. Он, пожалуй единственный в команде, кого стоит отметить. Кисляк старался, трудился, но не было у него поддержки в лице партнеров. Игра армейцев сегодня- это полное отсутствие конструктива во всех линияx, но игра в обороне- это просто КОШМАР!!!
И пару слов об игре Крылышек. Очень понравилась команда, и в частности Ахметов!!! За годы пленения в Зените, парень не растерял свою самобытную технику. Сегодня много маневрировал, менял фланги, выходил в центр и обострял!!! На мой взгляд- он лучший. Понравились Крылья- острейшими выбеганиями в контр атаки, самоотверженной игрой в обороне и тренерским планом на игру!!! Немного не повезло в игре, в которой они были лучше соперника............................
Скорейшего выздоровления Глебову!!! Жаль парня.