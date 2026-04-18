«Факел» потерпел поражение от «Чайки» в Первой лиге

сегодня, 16:56
ЧайкаЛоготип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)2 : 0Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

«Чайка» одержала победу над «Факелом» в матче 29-го тура Первой лиги (2:0).

Счёт открыл Артем Соколов на 36-й минуте. Удвоил преимущество команды из Песчанокопского Никита Посмашный на 90+4-й.

«Чайка» занимает 17-е место в турнирной таблице (22 очка). «Факел» лидирует (59 баллов).

«Крылья Советов» сыграли вничью с ЦСКА в поединке РПЛ
Сегодня, 16:26
«Урал» с крупным счётом обыграл «Сокол» во встрече Первой лиги
Сегодня, 15:25
«Локомотив» на выезде одолел «Оренбург» в матче чемпионата России
Сегодня, 13:58
«Ланс» одержал волевую победу над «Тулузой»
Вчера, 23:46
«Интер» разгромил «Кальяри» в матче Серии А
Вчера, 23:42
«Комо» уступил «Сассуоло» в матче Серии А
Вчера, 21:27
сегодня в 17:24
Факел явно стух, - проиграть предпоследней команде после бездарного поединка с Родиной, - это даже не фиаско...
сегодня в 17:08, ред.
...чайки по ходу рулят не только в Австралии, но и в Ростовской области!
Едва в Австралии закончилась игра и чайки быстро улетели,
Преодалев Индийский Океан,
К Ростову подлетели!!!
сегодня в 16:59
Чайка в этот раз потушила Факел...
сегодня в 16:59
Как будто по местам должно быть наоборот. Могло быть и 4:0.
Василенко перемудрил после поражения от Родины.
