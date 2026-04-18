«Факел» потерпел поражение от «Чайки» в Первой лиге

сегодня, 16:56

«Чайка» одержала победу над «Факелом» в матче 29-го тура Первой лиги (2:0).

Счёт открыл Артем Соколов на 36-й минуте. Удвоил преимущество команды из Песчанокопского Никита Посмашный на 90+4-й.

«Чайка» занимает 17-е место в турнирной таблице (22 очка). «Факел» лидирует (59 баллов).