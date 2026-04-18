Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Испания. Примера 2025/2026

Руководство «Реала» обсуждает возвращение Моуриньо в клуб

сегодня, 17:16

«Реал» приступил к поиску нового главного тренера на фоне возможной отставки Альваро Арбелоа. Одним из приоритетных кандидатов на вакантную должность является нынешний наставник «Бенфики» Жозе Моуриньо.

По данным источника, кандидатура португальского специалиста обсуждается руководством клуба и лично президентом Флорентино Пересом. На следующей неделе запланирована официальная встреча менеджмента с действующим тренером Арбелоа.

Ожидается, что по её итогам будет юридически оформлено решение о прекращении сотрудничества, что соответствует текущим ожиданиям внутри организации

Подписывайся в ВК
Все комментарии
Qvincy30
сегодня в 17:54
Особенный может вытрясти дурь из этого колхоза, вини или сразу пойдёт на выход, или моур его морально затравит.
AzzY
сегодня в 17:51
Перес любит на грабли повторно наступать )))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 