Руководство «Реала» обсуждает возвращение Моуриньо в клуб

«Реал» приступил к поиску нового главного тренера на фоне возможной отставки Альваро Арбелоа. Одним из приоритетных кандидатов на вакантную должность является нынешний наставник «Бенфики» Жозе Моуриньо.
По данным источника, кандидатура португальского специалиста обсуждается руководством клуба и лично президентом Флорентино Пересом. На следующей неделе запланирована официальная встреча менеджмента с действующим тренером Арбелоа.
Ожидается, что по её итогам будет юридически оформлено решение о прекращении сотрудничества, что соответствует текущим ожиданиям внутри организации