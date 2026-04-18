Руководство «Реала» обсуждает возвращение Моуриньо в клуб

сегодня, 17:16

«Реал» приступил к поиску нового главного тренера на фоне возможной отставки . Одним из приоритетных кандидатов на вакантную должность является нынешний наставник «Бенфики» .

По данным источника, кандидатура португальского специалиста обсуждается руководством клуба и лично президентом . На следующей неделе запланирована официальная встреча менеджмента с действующим тренером Арбелоа.

Ожидается, что по её итогам будет юридически оформлено решение о прекращении сотрудничества, что соответствует текущим ожиданиям внутри организации