Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Лига чемпионов 2025/2026

Луис Энрике поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Баварией»

сегодня, 17:21

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии».

У нас был сложный график в Лиге чемпионов, и теперь нам предстоит встретиться с одной из лучших команд Европы на данный момент. Но мы — действующие чемпионы. Трудно предсказать, что произойдёт. У нас впереди два больших матча, и мы рады быть в четверке финалистов. Нас ждут две невероятные игры на очень высоком уровне. Фавориты? Не важно, кто фаворит. Важно то, что мы покажем на поле.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ mouzz (раскрыть)
сегодня в 18:20
Слово "никто" пишется слитно- это первое. А второе, выводы никто еще не дeлает, люди высказывают своё мнение и взвешивают силы соперников...
сегодня в 18:12, ред.
Пфффф ха-ха-ха. "На немецком ТВ" Вы серьезно, Сэр? Ни кто ни с кем ещё не играл, а выводы уже сделаны.
shur
сегодня в 18:00, ред.
...были невнятные игры у ПСЖ, как только мозжичок,он же Золотой Мячик, он же Дембеле, в вдохновении есть стопроцентный результат! Баварии будет сложнее играть,чем с испанцами!
Capral
сегодня в 17:31
Вчера, в одной из немецких TV был опрос среди болельщиков Баварии, о шансах команд в полуфинале. Так вот, 90% уверены в победе ПСЖ, и только 10 в победе Баварии. А все слова душителя о Баварии, как об одной из лучших в Европе, не более, чем дешевый комплимент.
сегодня в 17:26
сегодня в 17:26
Внятная речь публичного человека, наделённого опытом, мудростью и осторожностью...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 