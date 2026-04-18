Луис Энрике поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Баварией»
Главный тренер ПСЖ поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии».
У нас был сложный график в Лиге чемпионов, и теперь нам предстоит встретиться с одной из лучших команд Европы на данный момент. Но мы — действующие чемпионы. Трудно предсказать, что произойдёт. У нас впереди два больших матча, и мы рады быть в четверке финалистов. Нас ждут две невероятные игры на очень высоком уровне. Фавориты? Не важно, кто фаворит. Важно то, что мы покажем на поле.
