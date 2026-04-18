«Реал» выступил с заявлением о состоянии здоровья Рауля Асенсио

сегодня, 17:48

Пресс-служба «Реала» опубликовала медицинский отчет о состоянии здоровья защитника .

По результатам обследования у футболиста выявлен бактериальный энтероколит — острое воспаление слизистой оболочки кишечника.

На данный момент игрок находится дома под наблюдением врачей и проходит необходимый курс лечения. Сроки возвращения Асенсио в общую группу будут зависеть от динамики его восстановления.