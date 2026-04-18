«Реал» выступил с заявлением о состоянии здоровья Рауля Асенсио

сегодня, 17:48

Пресс-служба «Реала» опубликовала медицинский отчет о состоянии здоровья защитника Рауля Асенсио.

По результатам обследования у футболиста выявлен бактериальный энтероколит — острое воспаление слизистой оболочки кишечника.

На данный момент игрок находится дома под наблюдением врачей и проходит необходимый курс лечения. Сроки возвращения Асенсио в общую группу будут зависеть от динамики его восстановления.

shur
shur
сегодня в 18:06, ред.
...нам защитники качественные нужны, а что Асенсио,вечно на нервяке,не знаешь,что от него и ждать! Трента все обводят и это понятно, а с Раулем вдвойне сложнее, защитники,блин!!!
PS...желудок это беда,однако здоровья парню!!!
Qvincy30
Qvincy30
сегодня в 17:52
Да пусть лечится хоть до следующего сезона, время есть))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:52
Название болезни - пугающие - парню Здоровья!
