«Рубин» и «Акрон» не выявили победителя в матче РПЛ

сегодня, 19:03

«Рубин» сыграл вничью с «Акроном» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги (1:1).

На 48-й минуте Никита Лобов вывел казанскую команду вперёд. На 62-й минуте форвард «Акрона» Артем Дзюба сравнял счёт. На 67-й минуте красную карточку получил защитник гостей Марат Бокоев.

«Рубин» занимает 7-е место (35 очков). «Акрон» идет 11-м (23 балла).