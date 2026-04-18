«Рубин» и «Акрон» не выявили победителя в матче РПЛ

сегодня, 19:03
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 1Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

«Рубин» сыграл вничью с «Акроном» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги (1:1).

На 48-й минуте Никита Лобов вывел казанскую команду вперёд. На 62-й минуте форвард «Акрона» Артем Дзюба сравнял счёт. На 67-й минуте красную карточку получил защитник гостей Марат Бокоев.

«Рубин» занимает 7-е место (35 очков). «Акрон» идет 11-м (23 балла).

Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 20:35
Взаимно!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:35, ред.
Видел часть первого тайма....
Судья антирубиновый...сто пудов....
Дикий подкат с ударом по ногам...а потом этой же ногой в мяч - не нарушение в штрафной.....затем гол отменён....игра рукой осталась незамеченной...переключил с уверенностью что Рубин не выиграет даже если у Акрона 3-х игроков удалят....
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:34
...что и требовалось доказать,просыпаемся,приятного просмотра!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 20:32
Симеоне не всегда ставит автобус. Во второй игре с Барской была другая игра, проверенная. Помню, с Реалом, как-то уже Атлетико так играл и выиграл-3:2.
Но в любом случае- я за Симеоне, потому что Уважаю его, и его аналитическое мышление!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:29
...щас Я тебя подготовлю,Друже! Атлетико противен автобусный, кому Я говорю,кто бы сомневался! Здесь,как Я думаю, расправит крылья и активно будет домагаться до Реала, у которого играет наша "Звёздочка" неповторимая (...а может и не поставят сразу), вот такой сюжет, уже для начало неплохо или всё равно засыпаешь,чтоб Я так жил...?!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 20:23
Санёк, я не знаю буду ли смотреть Атлетико. Не вызывает большого интереса, да и в сон клонит. А может посмотрю...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:18, ред.
....Минхерц,служба поддержки,не нервничаем, ждём Атлетико-Реал (кубок) ржём и ложимся баеньки! Там паралельно Челси-МЮ, тоже уже Я ржу и ложусь спать!!!
derrik2000
сегодня в 20:12
сегодня в 20:12
Хорошее "боданье на поле", где гости не смогли выиграть, а Рубину, судя по беззубым действиям в атаке в концовке, не очень-то и хотелось брать 3 очка.
Полено, чтобы о нём не писали и говорили болелы. в т. ч. я, ТАЩИТ Акрон изо всех своих сил в безопасное место турнирной таблицы.
За что ему моё уважение.
просто Tomson
сегодня в 19:50
сегодня в 19:50
Рубин при Артиге все круче и круче...
KSY16
KSY16
сегодня в 19:42
Рубину объективно уже ничего не нужно
particular
сегодня в 19:22
сегодня в 19:22
Для выявления не хватило проявителя...
За адекватность
сегодня в 19:13, ред.
сегодня в 19:13, ред.
Вот что сказать. "Акрон" якобы частный клуб, какие-никакие возможности по идее должны иметься. Это я к чему. Не ведаю, как и на каком месте "Акрон" завершит сезон, но сдается мне, что Заур Эдуардович себя исчерпал в данном клубе. И это еще ладно Дзюба есть, как бы кто к нему не относился. Ну а "Рубин", находясь условно в зоне комфорта, играет в свое удовольствие. Примерно, выиграли-хорошо, ничья-не беда, проиграли- всяко бывает. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
Capral
Capral
сегодня в 19:10
Как же всё это мерзко.............................................
Гость
