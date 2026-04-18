«Ювентус» не готов удовлетворить финансовые требования Бернарду Силвы

сегодня, 19:33

Полузащитник «Манчестер Сити» , официально заявивший об уходе из английского клуба по завершении текущего сезона, может продолжить карьеру в «Ювентусе».

По данным источника, туринский клуб проявляет предметный интерес к португальскому хавбеку.

Основным препятствием для заключения сделки на данный момент являются финансовые условия. Сообщается, что Силва запрашивает годовой оклад в размере 8–9 миллионов евро.

Руководство «Ювентуса» не готово удовлетворить данные требования и считает их завышенными.