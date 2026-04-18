Левандовски опасается переходить в саудовский клуб из-за ситуации в Иране

сегодня, 19:57

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассматривает возможность отклонить предложения от клубов Саудовской Аравии.

По информации источника, 37-летний футболист выразил обеспокоенность политической ситуацией на Ближнем Востоке, в частности эскалацией напряженности вокруг Ирана, что заставило его приостановить переговоры.

В этой ситуации приоритетным вариантом для поляка остается «Барселона». Клуб готов продлить контракт на год, но с условием снижения зарплаты и приглашения еще одного звездного нападающего для конкуренции.

