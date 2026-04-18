Артига: «Главными лицами на поле должны быть игроки, а не судьи»

сегодня, 20:49
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 1Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Франк Артига выразил недовольство работой арбитров в матче 25-го тура РПЛ против «Акрона» (1:1).

Для меня невероятно, что шесть человек, которые отвечают за то, чтобы всё было в рамках правил на поле, не заметили того пенальти, который был на Рожкове. Еще удивительно, что когда мы забили гол, было достаточно длительное обсуждение этого момента со стороны судейской бригады. Я им сказал: «Ну что ж, давайте еще этому 10 минут уделим, раз нужно поискать какой‑то момент, который позволил бы отменить гол». Могут быть ошибки, но при существующей инфраструктуре, при наличии VAR — это просто невероятно. Главными действующими лицами на поле должны быть футболисты, а не судьи.

Источник: matchtv.ru Фото: Сайт РПЛ
wxb5kk469yap
сегодня в 20:51
Всегда судьями будут недовольны....
Alex_67
сегодня в 20:51
А судьи считают себя главными героями.
Jeck Denielse
сегодня в 20:50
Полтайма думал что Егор Бероев Рубин тренирует.....
А это Артига...
Гость
