Артига: «Главными лицами на поле должны быть игроки, а не судьи»

Главный тренер «Рубина» выразил недовольство работой арбитров в матче 25-го тура РПЛ против «Акрона» (1:1).

Для меня невероятно, что шесть человек, которые отвечают за то, чтобы всё было в рамках правил на поле, не заметили того пенальти, который был на Рожкове. Еще удивительно, что когда мы забили гол, было достаточно длительное обсуждение этого момента со стороны судейской бригады. Я им сказал: «Ну что ж, давайте еще этому 10 минут уделим, раз нужно поискать какой‑то момент, который позволил бы отменить гол». Могут быть ошибки, но при существующей инфраструктуре, при наличии VAR — это просто невероятно. Главными действующими лицами на поле должны быть футболисты, а не судьи.