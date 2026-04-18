«Наполи» уступил дома «Лацио» в игре Серии А

сегодня, 20:56
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)0 : 2Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

«Наполи» потерпел поражение от «Лацио» в матче 33-го тура Серии А (0:2).

На 6-й минуте счёт открыл Маттео Канчельери. На 57-й Тома Башич удвоил преимущество гостей.

«Наполи» занимает 2-е место (66 очков). «Лацио» идет 9-м (47 баллов).

lazzioll
lazzioll
сегодня в 21:24
ну как я вчера и писал. чутье не подвело. хотя это больше поражение Наполи. все лидеры вроде и были у Неаполя на поле, а толку не было. молодцы Лацио. не так жалко незабитый пеналь, как то кем себя Дзаканьи возомнил в команде. могли проиграть из-за него в целом отличный матч. и даже не то что не забил - куда ты лезешь добивать мешая ударному товарищу играющему добивание. спустит его на землю думаю и замена и товарищи с тренером. липовый капитан..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:21
Лацио сыграл в пользу Интера. Но старались для себя...
AleS
AleS
сегодня в 21:21
Тут есть на сайте болельщик Лацио, у него еще эмблема клуба на белом фоне аватар. Поздравляю с победой!

12 очков отрыв от 2 места, Интер уже чемпион скорее всего.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 21:09
Ну что можно потихоньку начинать поздравлять Интер ?
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
сегодня в 21:07
Невероятный Лацио - ещё и пенальти не забили одному из лидеров...
Гость
