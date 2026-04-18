«Наполи» уступил дома «Лацио» в игре Серии А

1776534967

сегодня, 20:56

«Наполи» потерпел поражение от «Лацио» в матче 33-го тура Серии А (0:2).

На 6-й минуте счёт открыл Маттео Канчельери. На 57-й Тома Башич удвоил преимущество гостей.

«Наполи» занимает 2-е место (66 очков). «Лацио» идет 9-м (47 баллов).