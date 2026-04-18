«Динамо» упустило победу над «Пари НН»

вчера, 21:27
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Пари НН» сыграл вничью с «Динамо» (1:1) в матче 25-го тура РПЛ.

На 22-й минуте Николас Маричаль вывел «Динамо» вперёд. На 34-й минуте Олакунле Олусегун сравнял счёт. На 74-й минуте Олусегун был удалён с поля.

«Пари НН» идёт на 14-м месте (22 очка), «Динамо» занимает 7-е место (35 очков).

За адекватность
вчера в 23:21, ред.
Мне вот другое интересно. Слова комментаторов, примерно"думают об ответном матче в Краснодаре... Так он в мае будет. Может с начала следующего сезона о КР сразу задуматься? Ну понятно, определенную подушку безопасности от зоны стыков предварительно создав... О чем это все? А если поражение в этом матче?. Во главе с Гусевым на кресты вдоль Аппиевой дороги лягут, как некоторые в свое время. по принуждению? По матчу без комментариев. Шпилевский позитивно общается, я бы даже сказал вдумчиво, ему один балл, как карты в руки, а гости май пусть ждут. Как.то так с моей колокольни.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:13
...а как бы Он на это отреагировал,свисток проглотил?!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:09
Да всё очевидно. Омерзительное судейство!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:08
...с определённого ракурса видно,что кипер его погладил по шее,не более....и на тебе пеналь!!! В футбольных школах Испании изучают
актёрское мастерство на предмет притворства,браво!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:05
А я не смотрел, мне без разницы. Сейчас смотрю как подонок судья убивает Атлетико!!! С...а!!!
🤬🤬🤬
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:03
...Минхерц! Заголовок та какой смачный! "Д" упустило победу, это с 22 минуты, они целых 68 хвилин упускали и упускали эту самую викторию,маразм!!!
просто Tomson
просто Tomson
вчера в 23:01
Гусеву нужен нападающий типа Комличенко, скидывать на Тюкавина, Сергеев не тоРт!
баск
баск
вчера в 21:44
Нижний противостоял атакующей активности Динамо довольно грамотно.
Вообще, если этой команде удастся удержаться в РПЛ и сохранить Шпилевского,
то она вполне может стать конкурентоспособной в лиге.
И исполнители там имеются кое-какие..

Например, стоило Касересу лишь слегка зазеваться и допустить незначительную
позиционную ошибку, как Сефас мгновенно от него убежал, как на мотике уехал,
и создал ответный гол.

Хотя, перевес Динамо был ощутимый, конечно, и территориальный, и игровой.
Моменты тоже были. На перерыв спокойно могли уйти ведя в счёте, но Осипенко после штанги Тюкавина не сподобился затащить в пустые ворота.

После перерыва динамовцы надолго заперли хозяев на их половине, но пользы
не извлекли. К тому же и Рубенс снова травмировался, едва оправивишись
от предыдущего повреждения..

На последние полчаса настало время замен, однако Нгамалё в игру не очень-то
вписался, да и Бабаев так мало игрового времени имеет весной, что перестал
понимать партнёров и раздаёт передачи вникуда..

Завершилась кампания замен у нас выпуском Сергеева в пару к Тюкавину, чем
вероятность всё же победить сегодня уменьшилась ещё.
Так что ничейка закономерна. "Парижанам" она очень кстати, на финише в борьбе за выживание каждое очёчко может стать решающим.

Отмечу у хозяев Егорку Смелова (игрок Динамо, в Нижнем в аренде), который
провёл очень хороший матч. Во многом благодаря его усилиям "парижанами"
и завоёвано это очёчко..
Capral
Capral
вчера в 21:38
В таких случаях обычно говорят: "Очки нужнее сопернику, в данном случае- Нижнему". А я скажу проще- договорняк!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:35
2 тур подряд одни ничьи.
particular
particular
вчера в 21:33
Хозяева продинамили гостей...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:29
Ролан уже не тот.
Всё таки лучшая команда чемпионата это команда Станковича
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:29
Сдувается гусевское Динамо понемногу...
Гость
