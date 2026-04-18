«Динамо» упустило победу над «Пари НН»

вчера, 21:27

«Пари НН» сыграл вничью с «Динамо» (1:1) в матче 25-го тура РПЛ .

На 22-й минуте Николас Маричаль вывел «Динамо» вперёд. На 34-й минуте Олакунле Олусегун сравнял счёт. На 74-й минуте Олусегун был удалён с поля.

«Пари НН» идёт на 14-м месте (22 очка), «Динамо» занимает 7-е место (35 очков).