«Динамо» упустило победу над «Пари НН»

«Пари НН» сыграл вничью с «Динамо» (1:1) в матче 25-го тура РПЛ.
На 22-й минуте Николас Маричаль вывел «Динамо» вперёд. На 34-й минуте Олакунле Олусегун сравнял счёт. На 74-й минуте Олусегун был удалён с поля.
«Пари НН» идёт на 14-м месте (22 очка), «Динамо» занимает 7-е место (35 очков).
Вообще, если этой команде удастся удержаться в РПЛ и сохранить Шпилевского,
то она вполне может стать конкурентоспособной в лиге.
И исполнители там имеются кое-какие..
Например, стоило Касересу лишь слегка зазеваться и допустить незначительную
позиционную ошибку, как Сефас мгновенно от него убежал, как на мотике уехал,
и создал ответный гол.
Хотя, перевес Динамо был ощутимый, конечно, и территориальный, и игровой.
Моменты тоже были. На перерыв спокойно могли уйти ведя в счёте, но Осипенко после штанги Тюкавина не сподобился затащить в пустые ворота.
После перерыва динамовцы надолго заперли хозяев на их половине, но пользы
не извлекли. К тому же и Рубенс снова травмировался, едва оправивишись
от предыдущего повреждения..
На последние полчаса настало время замен, однако Нгамалё в игру не очень-то
вписался, да и Бабаев так мало игрового времени имеет весной, что перестал
понимать партнёров и раздаёт передачи вникуда..
Завершилась кампания замен у нас выпуском Сергеева в пару к Тюкавину, чем
вероятность всё же победить сегодня уменьшилась ещё.
Так что ничейка закономерна. "Парижанам" она очень кстати, на финише в борьбе за выживание каждое очёчко может стать решающим.
Отмечу у хозяев Егорку Смелова (игрок Динамо, в Нижнем в аренде), который
провёл очень хороший матч. Во многом благодаря его усилиям "парижанами"
и завоёвано это очёчко..
