«Барселона» и «Аль-Хиляль» ведут переговоры по трансферу Жоау Канселу

вчера, 21:33

«Барселона» заинтересована в сохранении в своем составе защитника , права на которого принадлежат саудовскому «Аль-Хилялю». По информации источника, сумма выкупа португальского игрока составляет 15 млн евро.

Несмотря на наличие фиксированной стоимости, руководство «сине-гранатовых» рассматривает варианты с бесплатным переходом футболиста или продлением арендного соглашения.

В свою очередь, «Аль-Хиляль», выкупивший Канселу у «Манчестер Сити» в 2024 году за 25 млн евро, намерен вернуть часть затрат. Сообщается, что саудовский клуб может одобрить сделку, если в нее будет включен полузащитник .