«Тоттенхэм» и «Брайтон» сыграли вничью в матче АПЛ

вчера, 21:40

«Тоттенхэм» и «Брайтон» не выявили победителя в матче 33-го тура АПЛ (2:2).

Педро Порро вывел хозяев вперед на 39-й минуте. Каору Митома на 45+3-й сравнял. На 77-й «Тоттенхэм» снова вышел вперед благодаря голу Хави Симонса, а на 90+5-й форвард гостей Джорджиньо Руттер восстановил равенство в счете.

«Тоттенхэм» занимает 18-е место (31 очко). «Брайтон» идет 9-м (47 баллов).