«Тоттенхэм» и «Брайтон» сыграли вничью в матче АПЛ

вчера, 21:40
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

«Тоттенхэм» и «Брайтон» не выявили победителя в матче 33-го тура АПЛ (2:2).

Педро Порро вывел хозяев вперед на 39-й минуте. Каору Митома на 45+3-й сравнял. На 77-й «Тоттенхэм» снова вышел вперед благодаря голу Хави Симонса, а на 90+5-й форвард гостей Джорджиньо Руттер восстановил равенство в счете.

«Тоттенхэм» занимает 18-е место (31 очко). «Брайтон» идет 9-м (47 баллов).

«Динамо» упустило победу над «Пари НН»
Вчера, 21:27
«Наполи» уступил дома «Лацио» в игре Серии А
Вчера, 20:56
«Родина» сыграла вничью с «Волгой» в поединке Первой лиги
Вчера, 19:14
«Рубин» и «Акрон» не выявили победителя в матче РПЛ
Вчера, 19:03
«Хоффенхайм» обыграл дортмундскую «Боруссию» благодаря дублю Крамарича
Вчера, 18:38
«Факел» потерпел поражение от «Чайки» в Первой лиге
Вчера, 16:56
IKER-RAUL
вчера в 22:22
шпоры упорно-уверенно идут в чемпионшип...
BDA81
вчера в 22:08
Счёт для нас не плохой, главное самим теперь в понедельник не обделаться.
Артур Шатапов
вчера в 21:48
Не ну с такой игрой только в чемпионшип на перевоспитание
particular
вчера в 21:47
Шпоры были близки к долгожданному всплытию, но остались всё так же в глубине...
DXTK
вчера в 21:46
Думал ну вот спасение наступило для Тоттенхэма первая победа при де Зерби еще над его бывшей командой.............а тут жирный кукиш на 95 минуте 2-2 и по прежнему 18 место....

PS в игре команда старалась победить но закончилось как всегда.......
Гость
