«Унион» уступил «Вольфсбургу» в дебютном матче Мари-Луизе Эты

вчера, 21:49

В матче 30-го тура Бундеслиги берлинский «Унион» уступил «Вольфсбургу» со счетом 1:2.

Встреча стала первой для 34-летней Мари-Луизе Эты на посту главного тренера мужской команды — ранее ни одна женщина не возглавляла клуб из топ-5 европейских чемпионатов

Для «Вольфсбурга» эта победа стала первой с 14 января, команда прервала серию из 12 матчей без выигрышей. Клуб набрал 24 очка и занимает 17-е место в таблице. «Унион», потерпевший четвертое поражение подряд, с 32 баллами остается на 11-й строчке чемпионата.