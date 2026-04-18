Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияГермания. Бундеслига 2025/2026

«Унион» уступил «Вольфсбургу» в дебютном матче Мари-Луизе Эты

вчера, 21:49
УнионЛоготип футбольный клуб Унион (Берлин)1 : 2Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбургМатч завершен

В матче 30-го тура Бундеслиги берлинский «Унион» уступил «Вольфсбургу» со счетом 1:2.

Встреча стала первой для 34-летней Мари-Луизе Эты на посту главного тренера мужской команды — ранее ни одна женщина не возглавляла клуб из топ-5 европейских чемпионатов

Для «Вольфсбурга» эта победа стала первой с 14 января, команда прервала серию из 12 матчей без выигрышей. Клуб набрал 24 очка и занимает 17-е место в таблице. «Унион», потерпевший четвертое поражение подряд, с 32 баллами остается на 11-й строчке чемпионата.

Подписывайся в ВК
Все новости
Стая птиц вмешалась в розыгрыш штрафного в игре чемпионата Австралии
Вчера, 15:49
«Аяччо» вышел в шестую французскую лигу
Вчера, 14:59
«Ковентри Сити» с Лэмпардом вернулся в АПЛ спустя 25 лет
Вчера, 08:15
Официально«Эвертон» открыл постоянный мемориал в память о погибших на «Хиллсборо»
16 апреля
«Реал» забил «Баварии» на 35-й секунде после ошибки Нойера
15 апреля
В Парагвае забили курьёзный гол после неудачной попытки пенальти
14 апреля
Все комментарии
hsevjst479jr
вчера в 23:11
Эта вам не это
Варвар7
вчера в 22:03
Но Мари-Луиза Эта сильно не растроилась , ведь она как женщина в команде лучше кого-либо знает , что - "Первый блин комом"...)))
Karkaz
вчера в 22:01, ред.
Чудо не случилось. Вольфсбург прервал серию из 14 матчей без побед😂
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 