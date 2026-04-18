Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Шпилевский раскритиковал судейство в матче с «Динамо»

вчера, 22:52
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал ничью в матче 25-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

Нам сейчас каждое очко важно, потому, конечно, доволен результатом. Но недоволен тем, как гол пропустили. Считаю, что это опять был подарок (для соперника). Банальность, которая нас подводит.

Один прекрасный человек, который сегодня судил матч, нам усложнил игру. Но ребята показали огромнейший характер, спасибо им за это. Доволен, что вытерпели до конца. Двигаемся дальше.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
Vladimir808
вчера в 23:26
Ключевая фраза:- двигаемся дальше.
Успехов и удачи команде из великого города НН.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 