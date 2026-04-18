Шпилевский раскритиковал судейство в матче с «Динамо»

Главный тренер «Пари НН» прокомментировал ничью в матче 25-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

Нам сейчас каждое очко важно, потому, конечно, доволен результатом. Но недоволен тем, как гол пропустили. Считаю, что это опять был подарок (для соперника). Банальность, которая нас подводит.

Один прекрасный человек, который сегодня судил матч, нам усложнил игру. Но ребята показали огромнейший характер, спасибо им за это. Доволен, что вытерпели до конца. Двигаемся дальше.