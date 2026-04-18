Агент Тюкавина: «Игроки „Динамо“ не снабжали Константина мячами»

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» , прокомментировал ничью с «Пари НН» (1:1). По его мнению, нападающий не получает должной поддержки от партнеров.

Игра равная, но у Константина был момент, когда он попал в штангу. В очередной раз футболисты «Динамо» не снабжали мячами Тюкавина. Нельзя говорить, что команда сконцентрировалась на Кубке России. Нужно наигрывать состав, забивать. Нужно этот сезон закончить, а дальше думать. Тюкавин — командный игрок, он не отделяет себя от других футболистов «Динамо». Если побеждает, то вся команда. Понятно, что он переживает за клуб. Надо работать, тогда придут победы. Команды из нижней части таблицы сейчас цепляются за очки. Еще непонятно, с кем лучше играть. «Динамо» не надо расслабляться в чемпионате.