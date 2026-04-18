У футболиста «Динамо» Рубенса диагностирован перелом голени

вчера, 23:12
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Хавбек московского «Динамо» Рубенс получил серьезную травму в ходе матча 25-го тура Российской премьер-Лиги против «Пари НН» (1:1).

Согласно официальному протоколу встречи, у футболиста диагностирован перелом наружной лодыжки правой голени. Игрок был вынужден покинуть поле на 64-й минуте матча после неудачного приземления.

По информации медицинского штаба под руководством главного врача клуба Михаила Бутовского, пострадавшему была оказана первая помощь: проведена иммобилизация голеностопного сустава и компрессионная циклическая криотерапия.

Пожелаю парню скорейшего выздоровления!
