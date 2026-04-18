Гол Куньи принёс «Манчестер Юнайтед» победу над «Челси»

«Челси» проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:1) в матче 33-го тура АПЛ.
Единственный гол в игре на 43-й минуте забил нападающий «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья.
«Челси» идёт на 6-м месте (48 очков), «Манчестер Юнайтед» занимает 3-е место (58 очков).
«Челси» проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:1) в матче 33-го тура АПЛ.
Единственный гол в игре на 43-й минуте забил нападающий «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья.
«Челси» идёт на 6-м месте (48 очков), «Манчестер Юнайтед» занимает 3-е место (58 очков).
Дважды бил ножницами, оба раза неудачно.
Он мне нравился в мю. Я не был рад его уходу. Но сегодня в Челси он сыграл за мю. Спасибо ему за это. Сплошь потери мяча.
Мбеумо малость сдал. Бегает много, но ударов нет, обострений нет. Неуклюж изза веса. Он у него точно есть лишний.
Хевен был шикарен. Так можно и в основу попасть, как когда-то Варан выдал хороший матч с Барсой, а потом со временем усадил Пепе на скамейку, так и Айден может.
Майну молодец. Бруно шикарен. Редко его хвалю, но сегодня он старался, бегал, отдал пас... И не отвлекался на споры.
Шешко будто не было.
Эх, если б Лидс натянули, то лучше бы было у мю всё
Дважды бил ножницами, оба раза неудачно.
Он мне нравился в мю. Я не был рад его уходу. Но сегодня в Челси он сыграл за мю. Спасибо ему за это. Сплошь потери мяча.
Мбеумо малость сдал. Бегает много, но ударов нет, обострений нет. Неуклюж изза веса. Он у него точно есть лишний.
Хевен был шикарен. Так можно и в основу попасть, как когда-то Варан выдал хороший матч с Барсой, а потом со временем усадил Пепе на скамейку, так и Айден может.
Майну молодец. Бруно шикарен. Редко его хвалю, но сегодня он старался, бегал, отдал пас... И не отвлекался на споры.
Шешко будто не было.
Эх, если б Лидс натянули, то лучше бы было у мю всё
Маунта освистали хозяева как бывшего "синего" - и поделом! Не успел выйти как получил желтую и сыграл рукой почти в штрафной, но обошлось! Лучше бы сидел на лавке!
Хевен совершал такие подкаты в своей штрафной, что кажется вот-вот фол, но и здесь обошлось!
Короче, МЮ фантастически повезло, а Челси - наоборот! Колдовство какое-то в Лондоне! Но едем домой с победой и тремя очками!
Маунта освистали хозяева как бывшего "синего" - и поделом! Не успел выйти как получил желтую и сыграл рукой почти в штрафной, но обошлось! Лучше бы сидел на лавке!
Хевен совершал такие подкаты в своей штрафной, что кажется вот-вот фол, но и здесь обошлось!
Короче, МЮ фантастически повезло, а Челси - наоборот! Колдовство какое-то в Лондоне! Но едем домой с победой и тремя очками!