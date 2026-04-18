Гол Куньи принёс «Манчестер Юнайтед» победу над «Челси»

вчера, 23:56
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Челси» проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:1) в матче 33-го тура АПЛ.

Единственный гол в игре на 43-й минуте забил нападающий «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья.

«Челси» идёт на 6-м месте (48 очков), «Манчестер Юнайтед» занимает 3-е место (58 очков).

shur
shur ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 00:31
...Конечно шахматы не соккер!
В которых Королевой можно стать из пешки,
В футболе всё конечно же иначе!
Как не крутись всё будешь Шешкой!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 00:17
Свой среди чужих, чужой среди своих про Гарначо такого не скажешь, какой привет такой ответ, его Объект49 называют, видно его "любят! одинаково как в МЮ сегодня так и в Челси
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 00:14
Странная победа, Челси доминировали во всех аспектах, МЮ нанес 2 удара против примерно 30 у Челси (причем Ламменс практически ни одного сэйва не совершил!), давление было просто неимоверное, но удача осталась за МЮ!
Маунта освистали хозяева как бывшего "синего" - и поделом! Не успел выйти как получил желтую и сыграл рукой почти в штрафной, но обошлось! Лучше бы сидел на лавке!
Хевен совершал такие подкаты в своей штрафной, что кажется вот-вот фол, но и здесь обошлось!
Короче, МЮ фантастически повезло, а Челси - наоборот! Колдовство какое-то в Лондоне! Но едем домой с победой и тремя очками!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 00:13
Выход Гарначо сыграл на руку мю, он реально чужой в этой компании.
Дважды бил ножницами, оба раза неудачно.
Он мне нравился в мю. Я не был рад его уходу. Но сегодня в Челси он сыграл за мю. Спасибо ему за это. Сплошь потери мяча.

Мбеумо малость сдал. Бегает много, но ударов нет, обострений нет. Неуклюж изза веса. Он у него точно есть лишний.

Хевен был шикарен. Так можно и в основу попасть, как когда-то Варан выдал хороший матч с Барсой, а потом со временем усадил Пепе на скамейку, так и Айден может.

Майну молодец. Бруно шикарен. Редко его хвалю, но сегодня он старался, бегал, отдал пас... И не отвлекался на споры.

Шешко будто не было.

Эх, если б Лидс натянули, то лучше бы было у мю всё
Ice van Reed
Ice van Reed ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:09
Маунт метром ранее мог подарить ничью Челси когда рукой играл
shur
shur
сегодня в 00:04
..Я не поверил,а вышло по манчестерски! Послевкусие, Гарначо-клоун ещё тот! С победой МЮ!!!
lazzioll
lazzioll
сегодня в 00:01
так-то игра ничейная как мне показалось. но МЮ упрочился в четверке, а от Челси могут отрываться и Вилла и Ливерпуль. у Челси Кубок еще есть про запас если что для Еврокубков. а там и снизу поджимают тройка братья Б - Брайтон, Борнмут, Брентфорд))
azkan
azkan
сегодня в 00:01
Позорники! Снова по ИксДжи синие впереди планеты наверное!
Еще потеряли Фофану, Эсетвао и Фернандеса.
А руководству все равно. Выйдут не выйдут в ЛЧ. Они между собой грызутся. А клуб тонет.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:00
C gj,tljq GGMU!!! С 2020г. не побеждали на Стэмфорд Бридж
Гость
